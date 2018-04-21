Штаб: на Донбасі через обстріли сьогодні поранений військовий, ще один травмований

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі сьогодні внаслідок обстрілів один український військовий поранений, ще один зазнав бойового травмування.

Як повідомляє прес-центр штабу, постраждалих військовослужбовців доправили до лікувальних закладів, їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

У прес-центрі повідомляють, що сьогодні на Донбасі зафіксований 31 обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків.

За даними штабу, на донецькому напрямку із 120 міліметрових мінометів й озброєння танків бойовики обстріляли опорні пункти українських військових біля Павлополя та Пищевика.

На луганському напрямку, за повідомленням, бойовики використовували заборонені 120-міліметрові міномети по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцева.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілі Докучаєвська, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. А в угрупованні «ЛНР» повідомляли про 5 обстрілів з боку ЗСУ протягом минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.