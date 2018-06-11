Окупований Донецьк без бензину. Куди зник і хто заробив на дефіциті?

Окуповані Донецьк та прилеглі міста, які контролює угруповання «ДНР», залишилися без бензину. Паливна криза триває вже кілька тижнів – спочатку на заправках шикувалися величезні черги, а потім бензин і зовсім зник. У чому причина дефіциту? Хто на ньому заробляє? І як діє схема поставок палива з Росії? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Спочатку чутки про дорожчання, потім величезні черги, а тепер і зовсім Донецьк залишився без бензину.

«Ось такі справи в «ДНР» кояться – швидка допомога, щоб заправитися, стоїть у черзі за бензином – це вже межа», – скаржиться водій.

Паливо в дефіциті вже третій тиждень. Там, де бензин з’являється, його відразу розкуповують.

«Черга за бензином – ось що це відбувається у нас?!», – нарікає власник автомобіля.

«Півгодини стою в цій черзі, щоб купити 20 літрів бензину по 51 рублю», – каже житель Донецька.

Яка ситуація на АЗС?

Частина автозаправних станцій закрита, частина – відпускає бензин лише за спеціальними талонами. Підконтрольні угрупованню «ДНР» телеканали весь цей час про паливну кризу мовчали. Лише цього тижня на екранах з’явився ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко і запевнив, що проблема з поставками вирішена. Але бензин так і не з’явився.

«Нехай жителі «республіки» не турбуються – бензин буде. Люди, розуміючи прекрасно, що бензину не вистачає, починають заливати не тільки повні баки, а ще, я особисто бачив, по 15-20 каністр заправляють одразу», – заявив Захарченко.

Чому зник бензин? Версія перша

Більшість заправок на окупованій частині Донецької області контролює верхівка угруповання «ДНР». А саме – особисто Захарченко і «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР» Олександр Тимофєєв, стверджує журналіст Лариса Лісняк.

З 2017 року була створена єдина «республіканська» паливна компанія – це єдиний постачальник палива

«Якщо в 2015-2016 роках поставками могли займатися різні, скажімо так, комерційні структури: місцеві та російські в тому числі. То з 2017 року була створена єдина «республіканська» паливна компанія, яка у них ніби називається «державним підприємством» – це єдиний постачальник палива в «ДНР», – зазначає головний редактор видання «Донецькі новини» Лариса Лісняк.

На сайті створеної бойовиками компанії є інформація про заправки 11 окупованих міст. Увесь тиждень в графі наявність бензину на АЗС – переважно стоять прочерки.

Україна заборонила поставки палива на окуповані території ще на початку 2015 року. З того часу угруповання «ДНР» отримує бензин тільки з Росії.

«Поставки палива здійснюються централізовано – це переважно військові ешелони. З цих обсягів виділяються там певні обсяги для задоволення потреб місцевого населення», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін.

Друга версія

У Росії останній місяць бензин стабільно дорожчає – так затримки з поставками і стрибок цін в Донецьку пояснюють самі бойовики. Дизпаливо, яке зараз на заправках є, ще в квітні подорожчало – до 24 гривень за літр. А ціна на бензин марки А-95 зросла в середньому на три-п’ять гривень.

«Одні кажуть, що так намагаються притримати наявні запаси палива, щоб потім його перепродати за новою ціною. Другий варіант, що це пов’язано з поставками з Росії, тому що там йде перепризначення цін», – каже Лариса Лісняк.

Третя версія

Ще одну версію бензинового дефіциту озвучують в групі «Інформаційний спротив» – це очікувана зміна російського куратора угруповань «ЛНР» та «ДНР». Мовляв, на зміну Владиславу Суркову прийде ставленик ФСБ Росії. А значить, оновиться і верхівка бойовиків у Донецьку – як це минулої осені вже відбулося в Луганську.

Планується зміщення, скажімо так, призначенців Суркова, його близьких «корешів» – це Захарченко і Тимофєєв

«Планується зміщення, скажімо так, призначенців Суркова, його близьких «корешів» – це Захарченко і Тимофєєв. І на цьому етапі розігрується один із сценаріїв – викликати народне невдоволення тим, що на окупованих територіях зник бензин», – припускає Карін.



Подібні перебої з поставками палива на окуповані території відбуваються щонайменше два рази на рік. Але остання криза, кажуть місцеві, затягнулася довше, ніж зазвичай.

Паливна криза у Донецьку 2015 року:

«Он чувак з каністрою йде пішки – напевно, десь заглох», – каже житель Донецька.

Цікаво, що угруповання «ЛНР» також отримує паливо з Росії. Але проблем з бензином на заправках Луганська останнім часом немає. І це – ще один аргумент на користь теорії штучно створеного дефіциту в Донецьку.

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