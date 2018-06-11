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11 Червень 2018, Київ 13:33
Економіка

Окупований Донецьк без бензину. Куди зник і хто заробив на дефіциті?

Уже кілька тижнів на підконтрольній угрупованню «ДНР» території триває паливна криза

Окуповані Донецьк та прилеглі міста, які контролює угруповання «ДНР», залишилися без бензину. Паливна криза триває вже кілька тижнів – спочатку на заправках шикувалися величезні черги, а потім бензин і зовсім зник. У чому причина дефіциту? Хто на ньому заробляє? І як діє схема поставок палива з Росії? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».


Спочатку чутки про дорожчання, потім величезні черги, а тепер і зовсім Донецьк залишився без бензину.

«Ось такі справи в «ДНР» кояться – швидка допомога, щоб заправитися, стоїть у черзі за бензином – це вже межа», – скаржиться водій.

Паливо в дефіциті вже третій тиждень. Там, де бензин з’являється, його відразу розкуповують.

«Черга за бензином – ось що це відбувається у нас?!», – нарікає власник автомобіля.

Черга за бензином в окупованому Донецьку
Черга за бензином в окупованому Донецьку

«Півгодини стою в цій черзі, щоб купити 20 літрів бензину по 51 рублю», – каже житель Донецька.

Яка ситуація на АЗС?

Частина автозаправних станцій закрита, частина – відпускає бензин лише за спеціальними талонами. Підконтрольні угрупованню «ДНР» телеканали весь цей час про паливну кризу мовчали. Лише цього тижня на екранах з’явився ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко і запевнив, що проблема з поставками вирішена. Але бензин так і не з’явився.

«Нехай жителі «республіки» не турбуються – бензин буде. Люди, розуміючи прекрасно, що бензину не вистачає, починають заливати не тільки повні баки, а ще, я особисто бачив, по 15-20 каністр заправляють одразу», – заявив Захарченко.

Чому зник бензин? Версія перша

Більшість заправок на окупованій частині Донецької області контролює верхівка угруповання «ДНР». А саме – особисто Захарченко і «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР» Олександр Тимофєєв, стверджує журналіст Лариса Лісняк.

З 2017 року була створена єдина «республіканська» паливна компанія – це єдиний постачальник палива
Лариса Лісняк

«Якщо в 2015-2016 роках поставками могли займатися різні, скажімо так, комерційні структури: місцеві та російські в тому числі. То з 2017 року була створена єдина «республіканська» паливна компанія, яка у них ніби називається «державним підприємством» – це єдиний постачальник палива в «ДНР», – зазначає головний редактор видання «Донецькі новини» Лариса Лісняк.

Лариса Лісняк, головний редактор видання «Донецькі новини»
Лариса Лісняк, головний редактор видання «Донецькі новини»

На сайті створеної бойовиками компанії є інформація про заправки 11 окупованих міст. Увесь тиждень в графі наявність бензину на АЗС – переважно стоять прочерки.

Україна заборонила поставки палива на окуповані території ще на початку 2015 року. З того часу угруповання «ДНР» отримує бензин тільки з Росії.

«Поставки палива здійснюються централізовано – це переважно військові ешелони. З цих обсягів виділяються там певні обсяги для задоволення потреб місцевого населення», – каже координатор групи «Інформаційний спротив» Юрій Карін.

Юрій Карін, координатор групи «Інформаційний спротив»
Юрій Карін, координатор групи «Інформаційний спротив»

Друга версія

У Росії останній місяць бензин стабільно дорожчає – так затримки з поставками і стрибок цін в Донецьку пояснюють самі бойовики. Дизпаливо, яке зараз на заправках є, ще в квітні подорожчало – до 24 гривень за літр. А ціна на бензин марки А-95 зросла в середньому на три-п’ять гривень.

Ціна на бензин у Росії дорожчає
Ціна на бензин у Росії дорожчає

«Одні кажуть, що так намагаються притримати наявні запаси палива, щоб потім його перепродати за новою ціною. Другий варіант, що це пов’язано з поставками з Росії, тому що там йде перепризначення цін», – каже Лариса Лісняк.

Третя версія

Ще одну версію бензинового дефіциту озвучують в групі «Інформаційний спротив» – це очікувана зміна російського куратора угруповань «ЛНР» та «ДНР». Мовляв, на зміну Владиславу Суркову прийде ставленик ФСБ Росії. А значить, оновиться і верхівка бойовиків у Донецьку – як це минулої осені вже відбулося в Луганську.

Олександр Захарченко, ватажок угруповання «ДНР»
Олександр Захарченко, ватажок угруповання «ДНР»

Планується зміщення, скажімо так, призначенців Суркова, його близьких «корешів» – це Захарченко і Тимофєєв
Юрій Карін

«Планується зміщення, скажімо так, призначенців Суркова, його близьких «корешів» – це Захарченко і Тимофєєв. І на цьому етапі розігрується один із сценаріїв – викликати народне невдоволення тим, що на окупованих територіях зник бензин», – припускає Карін.

Подібні перебої з поставками палива на окуповані території відбуваються щонайменше два рази на рік. Але остання криза, кажуть місцеві, затягнулася довше, ніж зазвичай.

Паливна криза у Донецьку 2015 року:

«Он чувак з каністрою йде пішки – напевно, десь заглох», – каже житель Донецька.

Цікаво, що угруповання «ЛНР» також отримує паливо з Росії. Але проблем з бензином на заправках Луганська останнім часом немає. І це – ще один аргумент на користь теорії штучно створеного дефіциту в Донецьку.

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