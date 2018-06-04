«Пятнашка» і «Восток»: що роблять вихідці з Кавказу на окупованій частині Донбасу?

Військовий союз невизнаних республік. Самопроголошена Південна Осетія і угруповання «ДНР» проводять спільні навчання, «паради», а на Донбасі воює цілий «підрозділ», яким до недавнього часу командував етнічний осетин. Чого в «інтернаціональній бригаді» бойовиків «Пятнашка» більше – звичайної пропаганди чи військової цінності – розбирались Донбас.Реалії.

Вони з’явилися на Донбасі навесні 2014 року. Вихідці з Кавказу з автоматами в руках на вулицях Донецька.

Перші етнічні осетини на Донбасі разом з чеченцями входили до батальйону бойовиків «Восток» Олександра Ходаковського. Вони активно брали участь в боях за Донецький аеропорт.

У 2014-му на Донбасі перебувало багато розрізнених, непідконтрольних груп бойовиків. За словами донецького журналіста Артема Фурманюка, тоді в Донецьку вихідці з Кавказу взяли під свій контроль кілька ринків, в тому числі Центральний.

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Одна з, напевно, основних статей їхніх доходів – викрадення людей і продаж після цього за викуп

«Обклали поборами і даниною місцеві ринки. І в тому числі одна з, напевно, основних статей їхніх доходів – викрадення людей і продаж після цього за викуп», – розповідає Артем Фурманюк, який висвітлював події у Донецьку.

Як починалася «Пятнашка»

Про підрозділ «Пятнашка» заговорили восени 2014 року. Його командиром на той момент себе називав чоловік на ім’я Ахра Авідзба на прізвисько «Абхаз».

«Було там всього кілька людей. Кістяк цієї «Пятнашки» становили переважно люди, які приїхали з Абхазії. Люди, які пройшли абхазьку війну», – каже Олег Панфілов, професор Державного університету Іллі (Грузія).

Майбутній командир «Пятнашки» Олег Мамієв у 2014-му ще був бойовиком в рядах батальйону «Восток». Але разом з «Абхазом» вже знімається в сюжетах російського телеканалу LifeNews.

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)



Із батальйону «Восток» – до «Пятнашки»

У 2015 році «Пятнашка» на чолі з «Абхазом» відзначилася невдалою атакою на Мар’їнку. А вже в наступному році владу в цій «інтернаціональній бригаді» бойовиків захопив Олег Мамієв. Він і рядові бойовики-осетини в таку собі «інтернаціональну бригаду» перейшли з батальйону «Восток» Ходаковського, коли той опинився в опалі у лідерів угруповання «ДНР».

Їх притиснули до нігтя і якесь самостійне значення вони втратили

​«Їх, в принципі, всіх притиснули до нігтя, об’єднали всі ці так звані «батальйони» в так званий, знову ж, «єдиний армійський корпус» «ДНР» і якесь самостійне значення вони втратили. Тому про окрему силу, яку б представляли осетини, говорити не доводиться», – зауважує журналіст Фурманюк.

«Період ось такого радянського патріотизму вже закінчився, і тому вони потихеньку розбігаються так само, як свого часу розбіглися абхази з «Пятнашки». І колишній командир «Пятнашки» почав з’являтися в Абхазії, балотуватися в депутати, але не пройшов», – розповідає Олег Панфілов, професор Державного університету Іллі (Грузія).

Міф «про дружбу невизнаних республік»

У Абхазії, або у так званій Південній Осетії немає своєї армії

Зараз, впевнені експерти з України та Грузії, бойовики з Кавказу виконують скоріше символічну роль – підтримують на Донбасі міф «про дружбу невизнаних республік».

«У Росії в 2008 році не вийшло, «їх там немає» – тактики в Південній Осетії, так як довелося втягувати офіційні збройні сили Росії. Тому у випадку подальшого конфлікту їм потрібні контакти, щоб, якщо що, налагодився потік ось цих неформальних бойовиків, найманців», – зауважує Алеко Квахадзе, науковий співробітник Грузинського фонду стратегічних та міжнародних досліджень.

Так званий «президент» Південної Осетії приїжджає на передову на Донбасі, угруповання проводять спільні навчання, а на останньому організованому бойовиками «параді» в Донецьку пройшла ціла колона з самопроголошеної Південної Осетії.

«Хлопці не відпочивають у вас на фронті, але якщо треба буде, якщо вони скажуть, щоб ми приїхали якось їм допомогли, то взагалі питань немає», – казали бойовики з Південної Осетії, що приїхали на «парад» угруповання «ДНР».

«У Абхазії, або у так званій Південній Осетії немає своєї армії. На кордонах з Грузією, на анексованих, на окупованих грузинських територіях стоять російські війська. Там є просто невелика кількість людей, які, ну, називають «армією», – розповідає політичний експерт Бачо Корчілава.

Ватажка «Пятнашки» вбило в районі Авдіївської промзони під час зйомок сюжету російським телеканалом. Поховали бойовика на його батьківщині – не в Південній, а в Північній Осетії, яка входить до складу Росії.

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