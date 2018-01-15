Зізнання чеських бойовиків: чому вони воюють в лавах угруповань «ЛНР» і «ДНР»

Чому чехи воюють за «русский мир»? У Празі поліція розслідує участь місцевих у конфлікті на Донбасі на стороні угруповань «ЛНР» та «ДНР». Підозрюваних вже десять. Але на лаві підсудних поки лише один з фігурантів скандальної справи. Підозрюваному інкримінують підготовку терористичного акту. Яким чином мешканці Чехії потрапляють на схід України, чим займаються у підрозділах бойовиків і як гинуть на чужій війні, з'ясовували «Донбас.Реалії».

Ім'я єдиного чеха, якому місцева поліція змогла оголосити про підозру, поки що в інтересах слідства не розголошують. Але достеменно відомо, що правоохоронні органи змогли зібрати доказову базу щодо нього не в останню чергу завдяки соцмережі Facebook. Бойовик активно публікував на власній сторінці подробиці своїх пригод на Донбасі. Тому, щоб знайти чехів, які й зараз продовжують воювати на сході України, журналісти «Донбас.Реалії» також звернулися до соціальних мереж.

Досить швидко вдалося знайти ще одного громадянина Чехії, який полюбляє у найдрібніших деталях фіксувати свою діяльність у зоні конфлікту. Завдяки любові чеха до фотографій можна без особливих зусиль скласти хронологію не тільки його участі у бойових діях, а й відстежити долю ще кількох ключових фігур з Чехії, які підтримують угруповання бойовиків «ЛНР» та «ДНР».

Звернення чеського бойовика «Кавказ» (Павел Ботка) опубліковане у YouTube

​Павел Ботка, також відомий як бойовик «Кавказ», приїхав на окуповані території навесні 2015 року. Судячи з фотографій, найбільше часу він проводить у Донецьку. Але пояснювати, навіщо з Чехії приїхав на схід України, Ботка не захотів, обмежившись лаконічним повідомленням.

Я би дуже хотів, щоб це закінчилося вже сьогодні. Але я бачу – війна надовго

«Я міг би розповісти, але який у цьому сенс. Нічого не змінюється. Я би дуже хотів, щоб це закінчилося вже сьогодні. Але я бачу – війна надовго. У чиїх би це інтересах не було, але точно не в інтересах України. І ще менше – в інтересах Донбасу», – сказав бойовик в ексклюзивному інтерв'ю «Донбас.Реалії».

Але те, що на Донбас чех приїхав не з гуманітарною місією, сумнівів немає. Сторінка Ботки рясніє фотографіями у військовій формі зі зброєю. На одній з них видно навіть його військовий квиток, виданий угрупованням «ДНР».

Про подробиці його участі в бойових стає відомо з інтерв'ю, яке Ботка дав одному з чеських видань ще у 2015 році.



«Бої, вони всі однакові. Літають гранати, «Гради»... У твоїй голові залишається не так вже й багато. Точно залишається відчуття страху», – описує свої враження чеський бойовик.

Фото у соцмережах як свідчення

На фотографіях «Кавказу» часто з'являється його друг – Їржі Урбанек з позивним «Бегемот». На Донбас вони приїхали разом, також разом приєдналися до так званої інтернаціональної бригади «П'ятнашка». На відміну від свого земляка, «Бегемот» погодився відповісти на кілька запитань журналістам програми «Донбас.Реалії».

Я слов'янин, який ріс в радянські часи, мені завжди подобалася російська ментальність

«У мене багато друзів серед росіян, у мене завжди до них було позитивне ставлення. Я слов'янин, який ріс в радянські часи, мені завжди подобалася російська ментальність. Загалом всі ставляться до цього позитивно. У нас усі майже проросійські», – розповідає про причини свого перебування на Донбасі бойовик з Чехії Їржі Урбанек.

Більше про мотиви чеських бойовиків журналістам програми «Донбас.Реалії» розповів журналіст видання Respekt Ондржей Кундра. Він давно стежить за активністю своїх співвітчизників на сході України.

«Без сумніву, для частини з них мотивом є ідеологія. Вони підтримують Путіна. Але що привело їх до такої думки, чому вони вірять цій пропаганді і дезінформації, на це я не можу дати точну відповідь. У частини з них одночасно мотивом може бути бажання заробити гроші. Тому вони там намагаються робити бізнес, привозять туди якихось комерсантів», – каже чеський журналіст.

Служба безпеки України вже відправила чеським спецслужбам дані про два десятки громадян Чехії, які воювали на Донбасі. Добре знають тут і про деяльність Урбанека і Ботка. Запевняють: ті підтримують «русский мир» зовсім не безкоштовно.

Це шахраї, які займаються кримінальними злочинами заради збагачення

«Вони причетні до розкрадання так званої гуманітраної допомоги, зібраній в Чехії під егідою Ліскової, яка прямувала на Донбас. Тобто, це просто шахраї, фактично, люди, які займаються кримінальними злочинами заради збагачення», – пояснює співробітник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов.

Нела Ліскова, про яку згадали в СБУ, також фігурує на фотографіях чеського бойовика Ботка. Ця жінка у вересні 2016 року відкривала так званий представницький центр «ДНР» в Чехії, називаючи себе почесним консулом угруповання. Утім, проіснувала ця громадська організація недовго. Менше, ніж за рік, місцевий суд міста Острава ухвалив рішення про ліквідацію центру.

«Зараз діяльність цього центру заморожена – він не працює. Там навіть вже таблички (з назвою – ред.) немає. Ми сподіваємося, що суд вищої інстанції ухвалить таке ж рішення, яке ухвалив суд в Остраві», – каже посол України в Чехії Євгеній Перебийніс.

«ДНР» не визнана терористичною організацією – бойовик

Самі ж бойовики, незважаючи на інтерес з боку чеських і українських спецслужб, свою участь в бойових діях на Донбасі злочином не вважають.

Чеської поліції я не боюся, тому що я нічого не зробив. Я ніяких злочинів не скоював. «ДНР» не визнана терористичною організацією.

«Чеської поліції я не боюся, тому що я нічого не зробив. Я ніяких злочинів не скоював. «ДНР» не визнана терористичною організацією. Я служу в регулярних військових силах «ДНР», у мене регулярний військовий квиток, який мені видали в «ДНР». Я не перебуваю в якихось організованих злочинних угрупованнях», – заявляє бойовик з Чехії Їржі Урбанек.

У той же час, за даними СБУ, чехи все ж намагалися покинути територію угруповань «ДНР» і «ЛНР». Головною перешкодою, за переконанням СБУ, виявилася зовсім не перспектива потрапити за ґрати у себе на батьківщині.

«​Ці люди дуже багато знають, їм дуже добре відомо, як це все відбувалося – і як може скластися їхня доля? Вони ж можуть дати свідчення. Ми отримуємо масу оперативної інформації, де їм відмовляють у виїзді на територію Ростовської області для вибуття», – пояснює співробітник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов.

Бойовик «Бегемот»: Я не буду вам розповідати, чи планую я повертатися до Чехії

Чеські бойовики про тиск з російського боку не говорять. Запевняють, залишаються на Донбасі виключно за власним бажанням.

«Я не боюся. І тим більше вам не буду розповідати, чи планую я повертатися, чи ні, і коли саме. Ви будете останніми, хто про це дізнається. Тому такі питання можете навіть не ставити, чеська поліція вже намагалася робити те ж саме», – каже Їржі Урбанек.

Але вибір у чеського бойовика «Бегемота» все ж залишається, на відміну від інших персонажів фотографій. Павло Ботка опублікував цілу серію знімків з похованнями. На одному з фото могила з дерев'яним хрестом і напівстертої написом на чеському.

Це відео записано 18 червня 2014 під час мітингу в Донецьку. На сцені Іво Стейскал – шкільний учитель з чеського міста Брно. Чоловік також приїхав воювати на боці бойовиків, але вже 12 серпня загинув під час боїв біля Міусинська.

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