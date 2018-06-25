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25 Червень 2018, Київ 15:05
Політика

Що везуть з Донецька до анексованого Криму?

Товари українського виробництва можна знайти в супермаркетах на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму

Морозиво, квас або пиво? Чим рятуються від спеки в окупованому Донецьку і в анексованому Криму? Що роблять самі і які товари з Донецька можна зустріти на кримських прилавках?

Донеччани перейшли на літню дієту – їдять багато морозива. Саме так багато хто намагається врятуватися від літньої спеки.

«Морозиво. Штуки три в день з'їдаю – це 100%», – каже житель Донецька.

«Найпопулярніше у нас білоруське морозиво – «Біла береза». Його частіше беруть», – розповідає продавчиня морозива у донецькому продуктовому магазині.

Але можна в ізольованому місті знайти й морозиво української торгової марки з Дніпра.

Донецьк. Морозиво з Дніпра продається на окупованій території
Донецьк. Морозиво з Дніпра продається на окупованій території

Роблять в Донецьку і своє морозиво.

«Краще беруть «Вінтер», «Геркулес», – розповідає продавчиня у Донецьку.

Ці фабрики періодично показують на донецьких телеканалах, підконтрольних бойовикам. В одному із сюжетів розповідали, що секрет «донецького пломбіру» тепер відомий «наймолодшим жителям республіки». Дітям з прифронтового Куйбишевського району провели екскурсію фабрикою «Вінтерпром».

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)

Морозиво ж у Луганську – на різний смак. Придбати його можна від 13 рублів (приблизно 5,50 грн). Найдорожчий, за словами місцевої продавчині, ріжок «Гран-прі» за 74 рублі (приблизно 32 грн).

У Луганську також є власні потужності для виробництва морозива. Зокрема, «Луганський холодокомбінат», який запустили у березні цього року. Цей привід став гарною нагодою для сюжету на місцевому каналі. Там засвітився й «виконуючий обов’язки» ватажка угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Його пригостили кефіром.

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)

Крім того, у сюжеті йдеться про «розмах» експорту «Луганського холодокомбінату»: продукція, окрім «ДНР», постачається до Росії.

Пиво і квас на окупованих територіях

Охолодитися прямо на вулицях Донецька допомагає й квас. Найменша склянка холодного напою коштує тут приблизно 4 гривні (10 рублів), а літр квасу – 25 гривень (60 рублів).

А для любителів охолодитися в літню спеку пивом – чимало магазинів розливного бочкового. Пиво різне, ціни теж. Середня ціна за літр коливається від 18 до 25 гривень.

Квас на вулицях окупованого Донецька
Квас на вулицях окупованого Донецька

Донецькі продавці розповідають: найпопулярніше пиво тут – Ростовське.

Але хмільний напій везуть не тільки з Ростова, а й з інших російських міст. Наприклад, із Курська.

«Можу вам запропонувати «Баварский бочонок», «Чешский лев», місто Курськ. М'який смак, легкий хмелевий післясмак, мінімальна гірчинка», – рекламують курське пиво у Донецьку.

У таких магазинах продають і квас - переважно, з Донбасу, зокрема з Антрацита і Луганська.

«ДНРівське» морозиво у Криму

В анексованому Криму, в Сімферополі, також сезон морозива. У кримських супермаркетах багато різного морозива: місцевого, російського і українського. Наприклад, російське ескімо можна купити за 49 рублів (приблизно 20 грн). Крім того, у холодильниках кримських супермаркетів зустрічається й дніпровське морозиво «Гран-прі».

В анексованому Криму також можна знайти й морозиво компанії «Геркулес», яке виробляють в окупованому бойовиками Донецьку. На всій продукції цієї компанії на упаковці немає згадки слова про угруповання «ДНР».

Морозиво «Геркулес», яке виробляють у Донецьку, в супермаркеті в Криму
Морозиво «Геркулес», яке виробляють у Донецьку, в супермаркеті в Криму

300 рублів (приблизно 126 грн) – це ціна за напівкілограмовий торт з морозива з замінником молочного жиру. Але є ціни й значно дорожчі. Наприклад, 1000 рублів (420 грн) за більш, ніж 500 грамів швейцарського морозива.

Напої в Криму

Охолодитися в кримських магазинах можна і напоями. Наприклад, квасом. Місцевим або російським, за 60 рублів за літр (приблизно 29 грн).

На вулицях Сімферополя теж торгують прохолодними напоями.

А що у вас можна взяти з напоїв?

– Тільки квасик залишився.

– Так, мохіто все випили вже?

– Так, все випили вже.

– А квас чий у вас?

– Старомінський, Росія. Маленький 18 рублів (приблизно 7,50 грн, – ред.) а літр 75 (приблизно 31,50 – ред.).

– Смачний?

– Так.

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