Що везуть з Донецька до анексованого Криму?

Морозиво, квас або пиво? Чим рятуються від спеки в окупованому Донецьку і в анексованому Криму? Що роблять самі і які товари з Донецька можна зустріти на кримських прилавках?

Донеччани перейшли на літню дієту – їдять багато морозива. Саме так багато хто намагається врятуватися від літньої спеки.

«Морозиво. Штуки три в день з'їдаю – це 100%», – каже житель Донецька.

«Найпопулярніше у нас білоруське морозиво – «Біла береза». Його частіше беруть», – розповідає продавчиня морозива у донецькому продуктовому магазині.

Але можна в ізольованому місті знайти й морозиво української торгової марки з Дніпра.

Роблять в Донецьку і своє морозиво.

«Краще беруть «Вінтер», «Геркулес», – розповідає продавчиня у Донецьку.

Ці фабрики періодично показують на донецьких телеканалах, підконтрольних бойовикам. В одному із сюжетів розповідали, що секрет «донецького пломбіру» тепер відомий «наймолодшим жителям республіки». Дітям з прифронтового Куйбишевського району провели екскурсію фабрикою «Вінтерпром».

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)

Морозиво ж у Луганську – на різний смак. Придбати його можна від 13 рублів (приблизно 5,50 грн). Найдорожчий, за словами місцевої продавчині, ріжок «Гран-прі» за 74 рублі (приблизно 32 грн).

У Луганську також є власні потужності для виробництва морозива. Зокрема, «Луганський холодокомбінат», який запустили у березні цього року. Цей привід став гарною нагодою для сюжету на місцевому каналі. Там засвітився й «виконуючий обов’язки» ватажка угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник. Його пригостили кефіром.

(Відео ресурсу, підконтрольного бойовикам)

Крім того, у сюжеті йдеться про «розмах» експорту «Луганського холодокомбінату»: продукція, окрім «ДНР», постачається до Росії.

Пиво і квас на окупованих територіях

Охолодитися прямо на вулицях Донецька допомагає й квас. Найменша склянка холодного напою коштує тут приблизно 4 гривні (10 рублів), а літр квасу – 25 гривень (60 рублів).

А для любителів охолодитися в літню спеку пивом – чимало магазинів розливного бочкового. Пиво різне, ціни теж. Середня ціна за літр коливається від 18 до 25 гривень.

Донецькі продавці розповідають: найпопулярніше пиво тут – Ростовське.

Але хмільний напій везуть не тільки з Ростова, а й з інших російських міст. Наприклад, із Курська.

«Можу вам запропонувати «Баварский бочонок», «Чешский лев», місто Курськ. М'який смак, легкий хмелевий післясмак, мінімальна гірчинка», – рекламують курське пиво у Донецьку.

У таких магазинах продають і квас - переважно, з Донбасу, зокрема з Антрацита і Луганська.

«ДНРівське» морозиво у Криму

В анексованому Криму, в Сімферополі, також сезон морозива. У кримських супермаркетах багато різного морозива: місцевого, російського і українського. Наприклад, російське ескімо можна купити за 49 рублів (приблизно 20 грн). Крім того, у холодильниках кримських супермаркетів зустрічається й дніпровське морозиво «Гран-прі».

В анексованому Криму також можна знайти й морозиво компанії «Геркулес», яке виробляють в окупованому бойовиками Донецьку. На всій продукції цієї компанії на упаковці немає згадки слова про угруповання «ДНР».

300 рублів (приблизно 126 грн) – це ціна за напівкілограмовий торт з морозива з замінником молочного жиру. Але є ціни й значно дорожчі. Наприклад, 1000 рублів (420 грн) за більш, ніж 500 грамів швейцарського морозива.

Напої в Криму

Охолодитися в кримських магазинах можна і напоями. Наприклад, квасом. Місцевим або російським, за 60 рублів за літр (приблизно 29 грн).

На вулицях Сімферополя теж торгують прохолодними напоями.

– А що у вас можна взяти з напоїв?

– Тільки квасик залишився.

– Так, мохіто все випили вже?

– Так, все випили вже.

– А квас чий у вас?

– Старомінський, Росія. Маленький 18 рублів (приблизно 7,50 грн, – ред.) а літр 75 (приблизно 31,50 – ред.).

– Смачний?

– Так.

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