Репортаж з полігону: в Україні створюють резервну армію для війни на Донбасі

Стратегічний запас. В Україні створюють резервну армію на випадок масштабних військових дій на Донбасі. Мова про війська територіальної оборони, до яких, якщо знадобиться, приєднаються десятки тисяч українців. Їхнє завдання – захист рідних міст і сіл. Зараз це менеджери, фермери, чиновники – люди найрізноманітніших мирних професій. Донбас.Реалії бачили, як проходить підготовка резервістів.

Чернігівська область, військовий полігон. Все що тут відбувається – не просто навчання, а незвичайний двотижневий армійський експеримент.

«Ми закликали біля 3 700 резервістів оперативного резерву другої черги на навчальні збори до 119-ї окремої бригади теріторіальної оборони. За результатами навчань, використовуючи наш досвід, подібні бригади будут створені у кожній області України», – вводить в курс справи заступник Чернігівського обласного військового комісара Вадим Лільчицький.

Першу бригаду територіальної оборони сформували в Чернігівській області не випадково. Звідси до російського кордону всього 30 кілометрів. Це – найкоротший шлях від Росії до Києва.

У найближчі два роки кілька таких підрозділів створять в найбільш «небезпечних» областях – на кордоні з Росією і на Донбасі. А пізніше – у всіх інших регіонах країни.

​Будівельник на полі бою

Під час навчань стає ясно, скільки часу піде на те, щоб зібрати резервістів разом, одягнути, взути, озброїти. А ще – налагодити постачання їжі, палива і боєприпасів.

Але головне тут – бойова підготовка. Завдання для бригад терроборони простіші, ніж для контрактних бойових підрозділів ЗСУ.

«Охорона мостів, шляхопроводів, газопроводів, електростанцій, лікарень, органів державної влади, місцевого самоврядування. Допомога на кордоні відносно пропуску на кордоні», – пояснює Вадим Лільчицький.

Багато хто з резервістів ніколи не воював і навіть не служив в армії. Зокрема, Сергій Чапець. Поза полігоном, де проходять військові навчання, він – будівельник. Розповідає: у звичайному житті займається теслярством і столярством.

Але на полігоні він командує взводом. Журналістам програми Донбас.Реалії Сергій показує, як живуть у польовому таборі. Уніформа – у когось з нуля, у когось – колишня у вжитку. А ось матраци та спальники у всіх абсолютно нові.

«Усе це – нове, ми це отримували й розписалися за це. Після закінчення будемо все здавати. Форму, спальники. Так як і зброю», – розповідає резервіст Сергій Чапець.

Випробування для резервістів

«Ви стоїте на контролі. Все, що ви сьогодні почули, треба застосувати в дії. Від себе не потрібно нічого. Ви все це почули, ви все відпрацювали. Пробуємо тепер все зробити з автомобілем...»

Це – настанови досвідчених у бою інструкторів. Військовий-розвідник пройшов Донецький аеропорт та інші гарячі точки Донбасу, тому він не показує свого обличчя. Зараз він тренує новачків у змодельованій ситуації з бойовиками, які видають себе за цивільних. Один із сценаріїв – переодягнені бойовики зі зброєю намагаються перетнути блок-пост.

«Шановний, заглушіть будь-ласка машину, інакше ми будемо змушені застосувати силу та примінити зброю. Навіть багажник не відкриваеться. Глушіть машину!» – інструктор показує, як правильно поводитися у такій ситуації.

Крім того, резервістів вчать протидіяти захопленню адмінбудівель, які буквально захлиснули Донбас у 2014 році. А ще на полігоні проходять традиційні маневри з важкою технікою. Зокрема, обкатка, лежачи в окопі танком та переправа в броні через водойми.

Резервістів намагаються надмірно не лякати, але і не щадити.

«Інакше й не має бути. А за великим рахунком, треба ще більш жорстко це робити», – каже резервіст.

Якщо проект по створенню територіальних бригад по всій Україні вдасться втілити, то в підсумку з'являться 24 таких підрозділи. А це – серьйозна підтримка професійній армії.

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