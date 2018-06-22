Порошенко представив Куця як голову Донецької обладміністрації

Президент України Петро Порошенко представив 22 червня в Краматорську нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця.

«З перших днів агресії Російської Федерації він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу», – вказав президент Порошенко у виступі, поширеному в мережі Facebook.

Олександр Куць має 41 рік. З 2009 до 2014 року Куць обіймав посаду заступника начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

З березня 2015 року був начальником Донецького УСБУ, із серпня 2017 року став начальником новоствореного об'єднаного Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

​13 червня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський 11 червня оголосив, що 9 червня подав президенту України Петрові Порошенку прохання про відставку.

Чиновник подякував своїй команді за роботу, розповів про свої здобутки на посаді, але не пояснив, що спонукало його до ухвалення рішення про відставку. Згодом Жебрівський став аудитором Національного антикорупційного бюро України за квотою президента.