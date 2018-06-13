Порошенко звільнив Жебрівського і нагородив його орденом

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського. Указ оприлюднений на сайт голови держави 13 червня.

«Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації, згідно з поданою ним заявою», – йдеться в документі.

Іншим указом президент нагородив Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого «за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння Українському народу».

Раніше сьогодні Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський 11 червня оголосив, що 9 червня подав президенту України Петрові Порошенку прохання про відставку.

Чиновник подякував своїй команді за роботу, розповів про свої здобутки на посаді, але не пояснив, що спонукало його до ухвалення рішення про відставку.

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56-річний Жебрівський був призначений на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації три роки тому, 11 червня 2015 року. Перед тим, із серпня 2014 року він служив добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі в званні старшого сержанта, брав участь у боях під Дебальцевом, Волновахою та в інших містах Донеччини й Луганщини.

Після демобілізації в січні 2015 року і до призначення на в адміністрацію очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.