Уряд схвалив відставку Жебрівського

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського. Це рішення ухвалене 13 червня на засіданні уряду після прохання про відставку, поданого самим Жебрівським.

Тепер указ про відставку має підписати президент України Петро Порошенко.

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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив, що 9 червня подав президентові України Петру Порошенку прохання про відставку.

Чиновник подякував своїй команді за роботу, розповів про свої здобутки на посаді, але не пояснив, що спонукало його до ухвалення рішення про відставку.

56-річний український політик Павло Жебрівський був призначений на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації рівно три роки тому, 11 червня 2015 року. Перед тим, із серпня 2014 року він служив добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі в званні старшого сержанта.Брав участь у боях під Дебальцевим, Волновахою та в інших містах Донеччини та Луганщини.

Після демобілізації в січні 2015 року і до призначення на нинішню посаду очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.