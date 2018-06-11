Жебрівський просить Порошенка про відставку, але не пояснює причин

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив, що 9 червня подав президентові України Петру Порошенку прохання про відставку.

«У суботу зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу (13 червня – ред.) її має розглянути Кабмін», – написав Жебрівський у Facebook 11 червня.

Чиновник подякував своїй команді за роботу, розповів про свої здобутки на посаді, але не пояснив, що спонукало його до ухвалення рішення про відставку.

56-річний український політик Павло Жебрівський був призначений на посаду голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації рівно три роки тому, 11 червня 2015 року. Перед тим, із серпня 2014 року він служив добровольцем у зоні бойових дій на Донбасі в званні старшого сержанта.Брав участь у боях під Дебальцевим, Волновахою та в інших містах Донеччини та Луганщини.

Після демобілізації в січні 2015 року і до призначення на нинішню посаду очолював управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.