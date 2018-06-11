Куркуль Донбасу: що залишає після себе Жебрівський

Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський пішов у відставку (більше про причини та можливих наступників читайте тут). Радіо Донбас.Реалії пригадує кілька яскравих моментів, якими запам’ятався Жебрівський на цій посаді.

«Український донецький куркуль»

Це своєрідна візитівка Жебрівського. Ідеться про програму регіональних грантів для започаткування малого бізнесу.

«Якщо буде 150 тисяч куркулів на Донеччині, то там буде демократія», – заявляв він, раз-по-раз агітуючи жителів подаватися на ці гранти. Потім неодноразово із подивом Жебрівський говорив, що люди пасивні. «На жаль, дуже багато охочих немає. До першого відбору подалась 41 особа», – нарікав голова області на донбаський патерналізм.

Ми розповідали про кілька історій людей, які отримали ці гранти і справді започаткували бізнес:

Провів конкурс на українізацію табличок

30 мільйонів гривень планував подарувати голова області (звісно, з обласного бюджету) місту, яке першим завершить заміну російськомовних вивісок на україномовні. Деякі міста дуже завзято включилися в цю боротьбу. Проте інколи навіть занадто, наприклад, так:

30-мільйонний приз, зрештою, виграла Дружківка – 50-тисячне промислове місто на півночі області.

Звільнив голову Красногорівки і не пояснив, чому

У березні Павло Жебрівський звільнив голову військово-цивільної адміністрації прифронтової Красногорівки Олега Ливанчука. Усе б пройшло непомітно, але у маленькій Красногорівці почалися мітинги на захист Ливанчука: його прибічники стверджували, що голову звільнили невмотивовано.

«Десь парки за мільйони відновлюють, а про прифронтове місто забули. Але зате щотижня треба їхати за 160 кілометрів, отримувати банер з фотографією Павла Івановича (глави Жебрівського – ред.), розвішувати по місту, фотографувати і відправляти туди», – заявив тоді Ливанчук.

Перед цим у Красногорівці відбувся «розбір польотів»: область закупила місту, де 4 зими поспіль немає газового опалення, буржуйки, а вони виявились бракованими. Ливанчук про це заявив і викликав прокуратуру, чиновника від області звинуватили в зловживанні. Частина місцевих пов’язала відставку Ливанчука з цим інцидентом, хоча сам він у цьому переконаний не був.

Запланував створити військову бригаду з місцевих жителів

З 2019 року в Донецькій області має з’явитися бригада територіальної оборони чисельністю 9 тисяч осіб. Ідея в тому, що це буде військовий підрозділ, сформований з місцевих жителів. Під бригаду виділено 23 мільйони гривень з місцевих бюджетів (області, районів і міст Донеччини). Передові підрозділи бригади розташуються в Краматорську, Покровську, Бахмуті та Маріуполі.

Також за цей час Жебрівський відкривав опорні школи, трохи центрів надання адмінпослуг (частково за обласні, частково державні кошти) та центрів безпеки нових об’єднаних громад – це пожежна охорона та поліція в одному місці (створення профінансовано переважно областю, а поточне функціонування буде за рахунок громади).