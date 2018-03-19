Уволенный глава Красногоровской городской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук опротестовывает своё увольнение в суде. На выходных местные жители вышли на митинг в его поддержку. В команде Ливанчука называют увольнение незаконным и говорят, что отдельных местных жителей просто использовали, а делается это в интересах главы Донецкой областной администрации Павла Жебривского. Основанием для одной из двух проверок в Красногоровке стала жалоба одной из местных активисток, но она отрицает, что стала причиной увольнения. А вот получить комментарий главы областной администрации не удалось.

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Законным был указ об увольнении главы Красногоровской городской военно-гражданской администрации или незаконным, будет устанавливать Харьковский окружной административный суд. Ранее сам Олег Ливанчук утверждал, что его нельзя было увольнять как гражданского человека, поскольку он является откомандированным военным. Юристы, с которыми Ливанчук встретился в Киеве, говорят, что у экс-руководителя есть все шансы восстановиться, утверждает заместитель руководителя горадминистрации Роман Коржов в комментарии Радио Донбасс.Реалии. В 2014--2015 годах он воевал на востоке Украины и на нынешнюю должность пришёл буквально с передовой, из Песок.

«Распоряжение было издано «левой ногой» с такими нарушениями, что вообще не ясно, как его подписывали. Ждём решения суда и восстановления в должности. Есть такой Юрий Анатольевич Кармазин – он будет представлять Олегп Петровича в суде», – рассказал Коржов. Юрий Кармазин – это бывший народный депутат, юрист, политик и правозащитник.

Основанием для увольнения стала проверка, а поводом для проверки – жалоба местной жительницы, Елены Косиновой, утверждает Коржов. По его словам, несмотря на выполнение требований проверки, руководитель администрации получил выговор. По мнению заместителя Ливанчука, Косинову использовали «втёмную».

Сама Косинова для Радио Донбасс.Реалии говорит, что цели уволить Ливанчука она не ставила, просто пожаловалась в октябре 2017 года на мусор и отсутствие уличного освещения в Красногоровке.

По жалобе, которую написала я, приезжала проверка из департамента жилищно-коммунального хозяйства области. Больше я ничего не писала, и я не считаю, что моя жалоба – это основание для увольнения Ливанчука

«По жалобе, которую написала я, приезжала проверка из департамента жилищно-коммунального хозяйства области. И я получила ответы, что им дали сроки для вывоза мусора, для того, чтобы заработали фонари. Больше я ничего не писала, и я не считаю, что моя жалоба – это основание для увольнения Ливанчука. Если бы у нас увольняли за мусор в городе, то у нас улицы бы просто блестели», – говорит активистка, координатор общественной организации «Наше возрождение».

Ливанчука поддержали местные жители

По словам Косиновой, после ноябрьской проверки из департамента ЖКХ в город с комплексной проверкой приехал заместитель главы Донецкой областной администрации Сергей Добряк. Вторая проверка прошла в конце декабря, но к ней она никакого отношения не имеет.

17 марта, на первых выходных после увольнения, в Красногоровке прошла акция протеста – около сотни, судя по видео и фотографиям в социальных сетях, местных жителей вышли поддержать Ливанчука. Военный возглавляет город с мая 2015 года и, по словам одной из организаторов митинга Виктории (жительница попросила изменить имя), он никогда не бросал город под бомбёжками и сделал всё, что можно сделать на линии фронта. Дома на окраине населённого пункта неоднократно попадали под обстрел.

У нас есть вода. Олег Петрович посодействовал тому, чтобы у нас была вода круглосуточно., чтобы у нас работал садик, чтобы у нас были школы и школы отапливались

«У нас есть вода. Олег Петрович посодействовал тому, чтобы у нас была вода круглосуточно., чтобы у нас работал садик, чтобы у нас были школы и школы отапливались. Неоднократно за свой счёт наша администрация что-то делала. Также уличное освещение сделали в этот период», – говорит Виктория.

По её словам, уличный свет в городе на войне – это уже роскошь, а Красногоровка живёт лучше, чем более удалённые от фронта населённые пункта. Главная проблема – отсутствие газа, но она не зависит от Ливанчука.

Чиновник Донецкой ОГА стал фигурантом уголовного дела из-за Красногоровки

Информация об увольнении главы военно-гражданской администрации города появилась 12 марта – чиновник сообщил журналистам, что получил распоряжении по электронной почте. Найти его на сайте Донецкой областной государственной администрации не удалось, как не удалось и пообщаться с автором распоряжения, главой ОГА Павлом Жебривским. После зарубежной командировки он ушёл в отпуск.

Газоснабжение в Красногоровке и Марьинке, которые расположены вплотную к линии фронта, отсутствует с 2014 года, когда обстрелами был перебит магистральный газопровод: он доставлял газ с оккупированной территории. С тех пор города отапливаются электричеством и буржуйками – в марте 2018 года прокуратура начала досудебное расследование по факту поставки в Марьинку и Красногоровку некачественных печек. Подозрение в служебной халатности получил один из сотрудников Донецкой ОГА, который отвечал за поставки гуманитарной помощи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)