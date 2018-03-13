(Друкуємо мовою оригіналу)

Глава Донецкой ВЦА уволил руководителя военно-гражданской администрации Красногоровки Олега Ливанчука. С одной стороны – обычное кадровое решение; с другой – некоторые комментаторы в соцсетях связали это увольнение с недавним инцидентом: местная власть обвинила чиновников области в злоупотреблениях при закупке буржуек для Красногоровки. Мы связались с Олегом Ливанчуком: сам он не считает историю с буржуйками главной, или, по крайней мере, единственной причиной своего увольнения.

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Распоряжение об увольнении Олег Ливанчук получил вчера по электронной почте. В документе говорилось, что он как руководитель ВГА не выполнил возложенных на него обязанностей, а также имеет выговор.

Сам Ливанчук считает своё увольнение ничем не мотивированным. По его словам, открытого конфликта с областной администрацией у него не было. В течение двух с половиной лет областные чиновники, по его словам, вообще не интересовались судьбой Красногоровки. Но после сильного обстрела, который произошёл в мае 2017 года, ситуация изменилась. Его трижды вызывали в администрацию и просили написать заявление на увольнение, говорит Олег Ливанчук. После отказов сделать это в Красногоровку приезжала комиссия с проверкой. По результатам проверки и был вынесен выговор.

Понимаете, где-то парки за миллионы восстанавливают, а о прифронтовом городе забыли

«Искали-искали, толком ничего не нашли. Но сделали вывод, что я ничего не делаю. Хотя город живёт. Это обладминистрация здесь ничего не делает. За 2,5 года они впервые приехали. Ну, события были. После обстрела была разрушена больница. Они хотели её закрыть. Но мы не дали им этого сделать. Буржуйки некачественные поставили. Топливо не поставляли за четыре года ни разу. Ни одного. Понимаете, где-то парки за миллионы восстанавливают, а о прифронтовом городе забыли. Но зато каждую неделю надо ехать за 160 километров, получать баннер с фотографией Павла Ивановича (главы Донецкой ОДА Павла Жебривского – ред.), развешивать по городу, фотографировать и отправлять туда», – говорит он.

По мнению Олега Ливанчука, его уволили из-за открытой позиции в отношении многих вопросов. В том числе, и из-за инцидента с поставками печек-буржуек жителям Красногоровки, которые уже четвёртый год живут без газа. Выяснилось, что многие печки были некачественными. Городская администрация инициировала проверку прокуратуры, та подтвердила служебную халатность чиновников Донецкой облгосадминистрации и вручила подозрение чиновнику областного департамента.

Кроме этого, буржуйки привезли только в 2018-м и не в том количестве, которое было заявлено, писала народный депутат Украины Ольга Червакова.

В самой Донецкой областной военно-гражданской администрации увольнение Олега Ливанчука пока никак не комментировали. Это прерогатива руководителя администрации Павла Жебривского, но он, по данным пресс-службы, сейчас находится за границей. Приказа об увольнении на сайте обладминистрации также нет. Ранее Павел Жебривский заявлял, что жителей Марьинки и Красногоровки буржуйками обеспечили.

Марьинка и Красногоровка будут без газа. Но мы снизили тарифы на электроэнергию для отопления электричеством и обеспечили буржуйками

«По Марьинке и Красногоровке наибольшая проблема (с отоплением – ред.). Уже третий отопительный сезон Марьинка и Красногоровка будут без газа. Но мы снизили тарифы на электроэнергию для отопления электричеством и обеспечили буржуйками», – заявил он в сентябре 2017-го, накануне нового отопительного сезона.

Газоснабжение в Красногоровке и Марьинке, которые расположены вплотную к линии фронта, отсутствует с 2014 года, когда обстрелами был перебит магистральный газопровод: он доставлял газ с оккупированной территории.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)