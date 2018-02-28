У Дніпрі «за висловлювання щодо статусу державної мови» звільнили з посади заступницю мера

У Дніпрі «за висловлювання щодо статусу державної мови» звільнили з посади заступницю міського голови Світлану Єпіфанцеву. Інформацію про це підтвердили в Дніпровській міськраді 28 лютого.

За даними міськради, Світлану Єпіфанцеву звільнено, згідно з розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова, 28 лютого 2018 року за угодою сторін.

За інформацією з мерії, причиною звільнення стали «сварки і нескінченне з'ясування стосунків з іншими працівниками виконкому», останньою краплею стала «необґрунтована критика державної мовної політики».

Раніше на своїй сторінці у «Фейсбуці» Борис Філатов повідомив, що заступниці міського голови «від сьогодні запропоновано звільнитися за висловлювання щодо статусу державної мови та порушення етики державного службовця».

Світлана Єпіфанцева цими днями написала пост у «Фейсбуці» з критикою рішення про дубляж українською мовою фільмів у кінотеатрах. Пост викликав резонанс, зараз чиновниця його видалила.

Як повідомила Єпіфанцева, вранці 28 лютого вона не змогла потрапити до свого службового кабінету через заміну замків, їй також запропонували поставити в гараж службове авто.

У міськраді Дніпра Світлана Єпіфанцева почала працювати трохи більше ніж два роки тому.

У лютому 2016 року лідерка Дніпропетровської міської організації «Опозиційного блоку» Світлана Єпіфанцева стала заступницею мера Бориса Філатова. Міський голова тоді назвав цей крок «компромісом між демократичними та опозиційними силами». Єпіфанцеву одразу виключили з партії і звільнили з посади керівника партійного осередку.