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С поста главы Донецкой областной военно-гражданской администрации уходит Павел Жебривский – об этом решении он сообщил на третью годовщину вступления в должность. Кто займёт его должность – пока не известно. Ходят слухи, что это будет заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, но он сам эту возможность не комментирует. Инфраструктурные проблемы Донбасса еще предстоит решить, утверждают эксперты – газопровод в прифронтовую Авдеевку, водоснабжение и транспортное сообщение с Приазовьем.

Павел Жебривский стал главой Донецкой области 11 июня 2015 года и спустя ровно три года сообщил о своей отставке. Как он сам написал в Facebook, заявление президенту он написал еще в субботу, 9 июня, а окончательное решение примет Кабинет министров 13 июня.

«Три невероятно тяжелые, однако насыщенные и интересные годы. За это время мне и моей команде удалось внедрить и развивать ряд проектов – «Опорная школа», «Украинский донецкий куркуль», обеспечить жильём детей-сирот, ремонтировать дороги, разработать концепцию формирования единого украинского культурного пространства», – пишет Жебривский в посте.

До него пост главы Донецкой области занимал Александр Кихтенко – если Жебривский занимался в основном политикой и бизнесом, его предшественник был генералом, 5 лет командовал внутренними войсками Украины. Пока Кихтенко руководил Донецкой областью, Жебривский проходил службу в 54-м отдельном разведывательном батальоне, добровольно пошел на войну сержантом.

Жебривский просто меняет работу – политолог

Кто возглавит Донецкую область после Жебривского, пока не известно. По словам политолога Константина Батозского, ходят упорные слухи, что место главы ВГА займет Юрий Грымчак, ныне заместитель министра по вопросам оккупированных территорий.

Что до будущего самого Жебривского, он просто меняет работу, утверждает политолог. По мнению эксперта, главу области ждет работа либо в исполнительной власти, либо в правоохранительных органах.

​«Он неоднократно высказывал желание работать в системе прокуратуры. Жебривского никак нельзя назвать успешным «губернатором» – мы не увидели решения основных проблем Донбасса. В том числе, порядок на пунктах пропуска, устройство КПВВ, решение проблем с очередями и так далее. Также не были решены инфраструктурные проблемы – газопровод в Авдеевку, обеспечение области водой, транспортная изоляция Мариуполя», – перечисляет Батозский.

Сам Юрий Грымчак не стал комментировать Радио Донбасс.Реалии ни увольнение Жебривского, ни кандидатуру преемника.

Про отставку Жебривского говорили с 2016 года, утверждает местный политик и предприниматель Александр Меланченко в интервью Радио Донбасс.Реалии. Он и сам работал в областной администрации около года – с мая 2015 по июль 2016-го.

«В 2017 году даже Кабинет министров заявил о неэффективности его действий, но он всё ещё оставался. Мы думали, что он уйдёт тогда, но он магическим образом оставался. Жебривский постарался на себя перетянуть все финансовые, политические вопросы. Все, что мог, он на себя перетянул. Но в силу недостатка образовательных моментов и физических возможностей он не мог всё сделать», – заявил Меланченко. По его словам, область ждёт более грамотного руководителя, который сможет более эффективно использовать оставшиеся ресурсы.

Перед отставкой Жебривский уволил «мятежного» главу Зайцева

Политолог Кирилл Сазонов считает, что решение было продиктовано не волей самого Жебривского, а решением администрации президента. Его сложно было назвать проукраинским «губернатором» воюющей области, заявил Сазонов в комментарии Радио Донбасс.Реалии. Теперь он может пойти на выборы или на работу в правительство, считает Сазонов.

«Все регионалы чувствовали себя прекрасно – скандалы с сепаратистами, которые занимают высокие кресла, аферы с перевозками на блокпостах. Мы видим, что люди, которые ещё до войны боролись с «регионалами», а после с сепаратистами, были у него в немилости. Тот же Меланченко ушёл из администрации со скандалом. Последний конфликт с Владимиром Весёлкиным – главой посёлка Зайцево, который победил на выборах регионалов ещё до Майдана, а потом стал главой местной райадминистрации», – напоминает Сазонов. Весёлкина Жебривский уволил меньше недели назад, 6 июня.

А до этого, в марте 2018, он избавился от другого руководителя – Олега Ливанчука . Последний возглавлял военно-гражданскую администрацию Красногоровки с мая 2015 года и сегодня судится с бывшим начальником.

«О том, что Жебривский уйдёт в отставку, я знал ещё несколько дней назад. Отставка, так отставка. Мы с ним вместе пришли, в один день, только я ушёл раньше – благодаря ему. Сейчас у меня продолжаются суды, и я думаю, что свои права я отстою», – заявил Ливанчук Радио Донбасс.Реалии.

Бывший глава красногоровской администрации говорит, что поддерживал начальника, пока тот не начал «давать пустые обещания в отношении Красногоровки и других прифронтовых городов». Ливанчук допускает, что Жебривского подставляли подчинённые, но в итоге четыре года Красногоровка жила без отопления.

Политик и предприниматель Павел Жебривский родился в Житомирской области. Работал в милиции, затем занимался бизнесом. В начале 2000-х работал народным депутатом, затем возглавлял житомирскую облгосадминистрацию. После демобилизации из зоны АТО полгода был начальником антикоррупционного управления в Генеральной прокуратуре.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)