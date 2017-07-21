Потреби їздити за медичною допомогою на окуповану територію більше не буде – Жебрівський

Потреби їздити за медичною допомогою на непідконтрольну українській владі частину Донбасу скоро не буде, заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

За його словами, до кінця 2017 року в разі отримання фінансування від Європейського інвестиційного банку буде завершене будівництво онкоцентру, а наступного року на базі міської лікарні № 2 Маріуполя планується відкрити обласну лікарню Донецької області.

«Наступного тижня оголосимо тендер на будівництво на базі 2-ї лікарні в Маріуполі обласної лікарні. Цього року ми плануємо закінчити невідкладну медичну допомогу і наступного року фактично наситити повністю високотехнологічним обладнанням маріупольську лікарню, де буде обласна лікарня», – заявив Жебрівський.

Жебрівський визнав, що люди справді часто їдуть на підконтрольну бойовикам територію за медичною допомогою за третім (високоспеціалізованим) рівнем меддопомоги.

«В основному, будувалося це в Донецьку – і обласна лікарня, і онкодиспансер, – сказав Павло Жебрівський. – Їдуть із різних причин. Хтось знає тих лікарів, які мають таку практику, тобто особисто з ним знайомий».

Жебрівський додав, що на підконтрольній частині області вже збудована дитяча хірургія та кардіохірургія.

«Що стосується кардіостимуляторів, то це отримують у Краматорську – у нас достатня кількість стимуляторів і хірургів», – додав очільник адміністрації Донеччини.

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