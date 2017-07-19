Мария Бучельникова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Попытки пророссийских боевиков оккупированных Донецка и Луганска создать «Малороссию» можно было заметить еще больше месяц назад. Именно тогда СМИ сепаратистов начали все больше рассказывать о жителях подконтрольной Украине части Донбасса, которые «массово» (по их словам) «переезжают» или «приезжают» в оккупированный Донецк. Лечиться, получать высшее образование или участвовать в культурных, спортивных и научных мероприятиях – конкурсах, велопробегах, концертах и даже экскурсиях по храмам! Этому тезису сепаратистские медиа уделяют львиную долю своих эфиров и площадей: каждый день – десятки напоминаний о том, как работает «программа воссоединения народа Донбасса» от главарей боевиков – Захарченко и Плотницкого. Радио Донбасс.Реалии узнавали, правда ли, что люди едут через линию разграничения за благами, которые им предлагают вооруженные группировки «ДНР» и «ЛНР».

Война прошлась кровавым плугом по привычной жизни жителей Донбасса и разделила две области на неравные части. Боевики контролируют меньшую территорию, но оба областных центра. Именно туда до войны стекались основные деньги и ехали самые лучшие специалисты востока Украины.

Каждый день журналисты и лидеры пророссийских боевиков заявляют о «приездах» и «переездах» жителей освобожденной части Донбасса в оккупированные города – и учиться, и лечиться, и узнавать историю православной церкви, и даже участвовать в музыкальных фестивалях. В СМИ, которые контролируют боевики, Донецк стал культурной, медицинской и образовательной «столицей».

«Очень много ребят, которые звонят нам и подали документы. Очень много оригиналов документов нам привезли, даже не стали дожидаться зачисления», – говорит ректор одного из донецких «вузов» в интервью одному из телеканалов, которые создали боевики.

«Вузы» оккупированной части Донбасса рапортуют об успехах в привлечении абитуриентов из освобожденных территорий. Впрочем, точного количества не называют – больше упирают на сотрудничество с российскими вузами и бесплатные места в высших и средних специальных «учебных заведениях» для абитуриентов с территории, которую контролирует Украина.

Корреспондентка Радио Донбасс.Реалии, представившись абитуриенткой, бежавшей из оккупированного Донецка, пообщалась с операторами «горячей линии» «гуманитарной программы» в Донецке. Оператор уверил, что «бюджетная форма» есть, но все зависит от «учебного заведения». Кроме того, желающим вернуться в Донецк с украинскими документами о среднем образовании, поступить на бесплатную форму обучения сложно.

«Здесь могут быть определенные сложности в связи с тем, что поскольку у вас регистрация донецкая, а документ об образовании вы получаете в Украине. Поэтому вы, скорее всего, только на контрактную форму обучения можете поступить. А так, конечно, вы можете поступить на основании аттестата и приложений к нему, выданных в Украине», – рассказал оператор. Общежитие, впрочем, обещают в любом случае.

Кроме «дипломов» оккупантов, которые не признаются нигде в мире, в некоторых учебных заведениях выдают дипломы российских вузов – однако, далеких и малоизвестных. В частности, Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Ухтинского государственного технического и Уральского федерального университетов.

В приемных комиссиях российских вузов удивились. Так, в Ухтинском университете назвали обещания администрации боевиков не совсем законными.

Я первый раз об этом слышу. Это не совсем законно

«Так, ну как председатель комиссии, я первый раз об этом слышу. Я еще у нашего проректора по внешним связям спрошу. К нам представители приезжали «Донецкого университета»… но как бы я не совсем знаю особенности законодательства Украины, но, по нашему законодательству, это, скажем так, не совсем законно. Ваш вопрос меня просто потряс. Я прям сейчас буду разбираться в нем до конца», – рассказал глава приемной комиссии Сергей Дубиковский.

В переписке выяснилось, что речь шла о профессиональной переподготовке на базе их учебного заведения – пройти ее можно и без участия Донецка и боевиков.

В приемной комиссии Уральского федерального университета сообщили, что о выдаче своих дипломов в донецком «учебном заведении» слышат впервые. А вот в приемной комиссии Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) подтвердили, что «дипломы» луганских боевиков принимают, и сослались на указ президента России Владимира Путина.

Количество абитуриентов, которые возвращаются на оккупированные территории поступать, выяснить не удалось. В «приемной комиссии» «Донецкого университета» только сообщили, что желающих немало.

В Донецке осталось много уникального медицинского оборудования

А вот лечиться к боевикам в Донецк, и правда, ездят. Врачи говорят, что есть две причины – во-первых, по привычке, а во-вторых, оборудование там лучше, чем в других городах Донбасса. Официальных направлений на оккупированную территорию пациентам не выписывают, рассказывает главный врач Марьинской районной больницы Николай Слюсаренко.

Ездят и в Областной противоопухолевый центр, в областную клиническую больницу Калинина. Там сильные отделения нейрохирургии, пульмонологии, урологии. Ездят в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака

«Ездят и в Областной противоопухолевый центр, в областную клиническую больницу Калинина. Там сильные отделения нейрохирургии, пульмонологии, урологии. Ездят в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. Там есть такие отделения, которых в области не было, и создать их сегодня будет очень сложно», – рассказывает Слюсаренко.

Продвинутое медицинское оборудование есть в подконтрольных Украине Краматорске и Мариуполе, однако сравнимые с Донецком больницы находятся намного дальше – в Запорожье, Днепре и Харькове.

В департаменте здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации вспоминают оставшийся в Донецке лучший в стране ожоговый центр.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Донецкой областной военно-гражданской администрации Владимира Колесника, точно установить объем медицинского туризма они не могут. Постепенно работают над восстановлением медицинской инфраструктуры, приглашают с оккупированных территорий врачей.

В прошлом году создали отделения кардиохирургии и детской хирургии. В этом году начался процесс создания областного диагностического центра в Славянске. И создается областная больница

«В прошлом году создали отделения кардиохирургии и детской хирургии. В этом году начался процесс создания областного диагностического центра в Славянске. И создается областная больница – город Мариуполь передал нам крупнейшую больницу в областную собственность», – рассказал Колесник.

В создание областной больницы в этом году инвестируют около 100 миллионов гривен. Главная проблема – отсутствие площадей для жилья приезжающих врачей и для размещения техники.

Московский патриархат получил предупреждение за сотрудничество с боевиками

Укрепить связи с подконтрольной Украине частью Донбасса боевики пытаются и через традиционно пророссийскую православную церковь Московского патриархата. В конце июня в Луганской области начали проводить экскурсии по церквям и святым местам. Рекламировали экскурсии прямо на пропускных пунктах – в Изварино (на границе с Россией) и в Станице Луганской (возле линии фронта). Эти и другие примеры сотрудничества церкви с боевиками стали основанием для резкого осуждения подобной деятельности со стороны Министерства культуры Украины.

Боевики также сообщают про активное участие жителей подконтрольной Украине части Донбасса в культурных мероприятиях. Так, в начале июля в Донецке прошел рэп-фестиваль, в котором якобы приняло участие много жителей Мариуполя. Участвовать в культурной жизни Донбасса зовут и жители оккупированного Луганска. Так, клуб «Классика души» регулярно проводит вечера поэзии и бардовской песни и приглашает туда исполнителей из освобожденной части Донбасса.

Корреспондент Радио Донбасс.Реалии связался с администрацией клуба под видом барда из Львовской области и попытался выяснить, правда ли, что жители освобожденной части Донбасса активно ездят в оккупированный Луганск. В клубе убеждали, что подобные визиты – у них не редкость, но точно тоже ничего не рассказала.

Бывший боевик оказался пока единственным бардом, который приехал выступить в оккупированный Луганск

Нам удалось найти информацию только об одном музыканте с подконтрольной территории, который съездил выступить с песнями в луганский клуб. Это – Валерий Гребенюк из города Счастье. Когда-то человек с идентичным именем выступал на одной из сепаратистских радиостанций и фактически называл себя боевиком. Аудиозапись можно найти «ВКонтакте».

«Представьтесь, пожалуйста! – «Гребенюк Валерий Михайлович, «ополченец». Поэт, бард, «пограничные войска», – говорит он в эфире.

Успеха от так называемой «программы воссоединения» ждать бесполезно, говорит политолог Кирилл Сазонов. Ни преподавателей, ни других серьезных специалистов на оккупированной территории почти не осталось, заявил он в комментарии Донбасс.Реалии.

«Это не более чем декларация. То есть, это попытка создать какую-то альтернативную реальность Украине. Они этим самым показывают, что Киев не все тянет, а они могут сделать очень многое, и тем самым они пытаются претендовать на какую-то субъектность, на чем, в принципе, и настаивает Россия», – говорит Сазонов.

Главное для России – заставить поверить, что конфликт на Донбасс носит «внутренний характер», считает он.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)