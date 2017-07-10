(Друкуємо мовою оригіналу)

Жители Востока и Юга Украины практически поровну винят в войне на Донбассе Россию (35%) и «центральное правительство Украины» (33%). Такие результаты социологического опроса, проведенного компанией GFK. По сравнению с прошлым годом, количество украинцев, которые винят в войне Киев, выросло. Почему такие результаты, в эфире Радио Донбасс.Реалии обсудили советник министра по делам временно оккупированных территорий Татьяна Селезнева, а также журналист, главный редактор сайта «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов.

Считаю этот вопрос манипулятивный. С людьми на юго-востоке Украины работа не велась в информационном плане

​Татьяна Селезнева: Считаю этот вопрос манипулятивный. Про какое именно правительство Украины идет речь? Не секрет, что с людьми на юго-востоке Украины работа не велась в информационном плане. Там все эти годы преобладало российское телевидение. Многие из этих регионов работали в России. Да и государственная политика по отношению к этим регионам была ошибочной – центральная власть ими не занималась. С людьми не разговаривают, даже на местном уровне.

Виктор Трегубов: Нужно свое информирование. Не обязательно пропаганда. До людей просто надо доносить информацию нормально, а не в лихорадочно-припадочном режиме, как часто у нас делают. Нужно объяснять и повторять, что на нас напала Российская Федерация. Это точно будет работать, если это будет массово. Мы покажем, что это государственная парадигма, позиция. Если ее будут четко артикулировать, то значительная часть свое мнение изменит. Если четко показывать: вот такое осуждается, а за другое у нас наказывают, то это будет фактически новый социальный договор.

– Как поменять эту парадигму?

У нас медиа на содержании конкретных бизнесс-групп

​Виктор Трегубов: Не надо навязывать. Предложить и сделать доминирующей. Для медиа есть разные способы: от лишения лицензии до закрытия. У нас нет медиа-рынка. У нас медиа на содержании конкретных бизнесс-групп. Так решайте тогда вопросы с «хозяевами». Почему-то перед выборами с ними решить все можно и взять под свой контроль. А тут не удается.

– Респонденты, обвиняя Киев, что имели в виду? Что Киев допустил эти события?

Виктор Трегубов: Киев это допустил, но как он мог это остановить? Если на тот момент все местные правоохранительные органы просто перешли на сторону непонятно кого. Вы вспомните, а с чего все началось? Когда Киев понял, что на местные правоохранительные органы нельзя рассчитывать, выслал спецподразделение «Альфа», а группу на месте просто расстреляли. Да, Киев тогда не удержал ситуацию, но как он мог?

– А вам не кажется, что Киев и сейчас не удерживает ситуацию? Что можно сделать, чтобы изменить это?

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Россия действует по всем направлениям, тезисы вбрасываются в информационное пространство, запугивают людей, что они не нужны Украине, а если сюда вернутся

​Татьяна Селезнева: Россия действует по всем направлениям, очень массированно и точно. Работают какие-то тезисы, которые вбрасываются в информационное пространство, запугивают людей, что они не нужны Украине, а если сюда вернутся, то их обязательно посадят. Россия упорно работает, чтобы разорвать все связи и люди перестали себя идентифицировать, как украинцы. А мы говорим, что это украинские территории. И мы должны сохранить эти связи. И для этого надо с людьми разговаривать, развенчивать эти вбросы.

– Должна бать конкуренция между СМИ? Не все ж СМИ должны поддерживать власть и писать оды…

Любое СМИ может быть оппозиционером власти, но не страны, в которой это СМИ работает

​Виктор Трегубов: Любое СМИ может быть оппозиционером власти, но не страны, в которой это СМИ работает.

Медиа, которые считаются пророссийскими, работают на уничтожение государства Украина

А те медиа, которые считаются пророссийскими, работают на уничтожение государства Украина. Здесь не может быть полутонов. Мы можем говорить о свободе слова, но не в рамках пропаганды. Мы обсуждаем какие-то грани, критерии, да нам отстреливаться уже пора в информационном поле.

Татьяна Селезнева: У нас нет конкуренции сейчас. И это проблема. Надо пересматривать контент, формат, сетки. А этого не делают. Мы должны завладеть вниманием своего же зрителя. В России над этим работают годами.

– Если в какой-то области находится человек, который симпатизирует России, Украина должна ему предоставлять какой-то пакет бюджетных услуг: образование, медицину?

Виктор Трегубов: У нас нет опции «лишения гражданства», а потому – должна. Так как этот человек ждет не Россию, а Советский Союз, а он никогда уже не вернется. Украина должна работать с этим человеком, сохранять его, как гражданина. Идеологически это может вызывать какое-то возражение, но фактически это так.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)