(Друкуємо мовою оригіналу)

В Святогорске Донецкой области прошел третий «Донбасс медиа форум» – площадка для общения местных журналистов и экспертов со всего мира. Главные темы: как противостоять «постправде» в СМИ; должны ли журналисты быть «патриотичными» или все же объективными; нужно ли вести диалог с сепаратистами. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали Алексей Мацука – глава правления ОО «Донецкий институт информации», Татьяна Якубович – редактор Радио Донбасс.Реалии, а также Анна Мурлыкина – главный редактор сети городских сайтов «CitySites».

Алексей Мацука: Одна из главных проблем – это экономическое выживание редакции на Донбассе. В связи с военным конфликтом на востоке Украины многие редакции были вынуждены уехать. За последние два года 3 канала закрылись, которые находятся на территории Украины, не говоря уже о каналах, которые вынуждены были уехать из Донецка, Макеевки, Луганска и т.д. Закрываются газеты, снижаются тиражи. Кризис существует и он практически убивает журналистику Донбасса. Связано это с тем, что Донецк – традиционный рынок сбыта – потерян. А газеты в маленьких городах так и остались, но у них там свои проблемы: «язык вражды», баланс, стандарты.

Также проблема – политический популизм. Когда разные политические лидеры, организации, носители разных мнений пытаются влиять на позицию журналиста.

И третья проблема – стандарты. Нужно понимать, что в Авдеевке, в Красногоровке, в других прифронтовых городах и «серой зоне» местные жители недовольны журналистами. Их можно понять. Когда только прошел обстрел, тут же появляется пресса корреспондент и тычет им микрофоном: «А что вы чувствуете?». Поэтому есть такое понятие, как конфликтно-чувствительная журналистика. И вот нужно искать методы, как правильно описывать такие конфликтные моменты.

– О чем пишут местные издания?

Алексей Мацука: Эксперты из Киева, купив местные газеты, отметили, что мало материалов о войне. Но на самом деле, там было больше информации о жизни переселенцев, на гуманитарные и социальные темы. И я думаю, что хуже, что у нас мало материалов не о войне, а о мире. У нас центральные каналы не рассказывают о возможных вариантах урегулирования конфликта на Донбассе, нет передач, которые посвящены Крыму или Донбассу, вы нигде не найдете информацию, что происходит с гуманитарной ситуацией в определенных районах Донецка. Исключение – это Радіо Свобода, Громадське радіо и Громадське ТБ Донбаса и еще пару СМИ.

– С чем это связано? Это неинтересно аудитории?

Алексей Мацука: На некоторых каналах мне сказали, что они ориентируются на рейтинги. Есть запрос аудитории на треш. И на медиа форуме мы и обсуждали, что нам нужен качественный контент, а не популярная «желтуха»

Татьяна Якубович: Если говорить про контент, то такие моменты, как заказные материалы, комплиментарная подача материала в адрес власти, отсутствие фактов и экспертных оценок – это типичные ошибки.



Кроме того, Украина всегда жила в параллельных информационных мирах, просто с аннексией Крыма и началом военного конфликта на востоке Украины, это стало наиболее заметно. К примеру, нам рассказывали киевские журналисты, когда они ездили в Крым во время «Русской весны», то были очень удивлены той агрессии, которую там увидели. А по словам представителей местных СМИ, такие взгляды были не первый год. Но просто региональная пресса об этом говорила, а центральная – нет. И это тоже проблема. Мне кажется, что нужно поднимать региональные темы на всеукраинском уровне, тогда будет сближение аудиторий.

– Если мы говорим о региональной журналистике, должна ли местная власть идти на контакт со СМИ? Учитывая, что все же сейчас Донецкая и Луганская области управляются военно-гражданскими администрациями.

Татьяна Якубович: Я могу сказать как киевский журналист, звонить в регионы за информацией – это всегда была пропащая затея. Если на уровне министров мы могли добиться комментариев, то на уровне губернаторов, а тем более мэров – нет. И вот военные порядки все-таки внесли некоторые позитивные моменты.

– Пресс-атташе представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик в комментарии Радио Донбасс.Реалии сказал, что журналисты отчасти виноваты в начале военного конфликта на востоке Украины, и они также должны приложить усилия, чтобы этот конфликт закончить. Вы с этим согласны?

Анна Мурлыкина: С одной стороны – и украинские, и, в большей степени, российские журналисты, повлияли на начало военного конфликта; с другой стороны – заканчивать конфликт должны не журналисты. Ведь дело не только в пропаганде. Не в наших силах вывести российские войска и восстановить контроль над границей. Что можем мы? Вести диалог: слушать друг друга и давать возможность говорить.

Наша работа за время военного конфликта очень изменилась. Вот говорят, о непроверенной информации. В 2014 году просто не было возможности ее проверять – не было связи ни с властью, ни с полицией, ни с военными. И мы на личных связях с добровольческими отрядами узнавали про какие-то крупицы, которые нам нужны были.

Вот журналисты сеяли панику про «Правый сектор» в 2014 году. А от кого мы получали эту информацию? От чиновников. Сегодня мы работаем исключительно по стандартам и своим культом ставим объективность.

– Анна, вы сказали «вести диалог». С кем?

Анна Мурлыкина: Я говорю про людей. Мы хотим вести диалог с теми, кто остается на оккупированной территории и вынужден сейчас жить там.

Алексей Мацука: Диалог – это неизбежный процесс. Мы еще в 2014 году предлагали делать программу «Донецкий диалог», чтобы люди могли на площадке пообщаться о том, каким они видят будущее своего города. Но, к сожалению, ни один местный канал такой диалог не пропустил. Сегодня тоже на Суспільному не увидите новостей о Донецке. Сложно объяснить, что и там, и там живут люди. Сколько можно ходить по кругу и искать виноватых – людям надо жить. Им нужна информация.

А журналистам надо меняться, и не стесняться этого. Нам очень важно, чтобы мы своими материалами и посылами не навредили еще больше.

Татьяна Якубович: Вот мы говорим, что не было армии в 2014 году, но за три года ситуация изменилась в лучшую сторону. Так и журналистика: она проходит тоже свой путь. Журналисты все больше стараются придерживаться стандартов. В то же время украинские СМИ практически не сообщают об обстрелах Донецка. Есть там огневая точка, ее погашали. Но это надо объяснять. Наивно считать, что журналистика может стать очень качественной за короткое время.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)