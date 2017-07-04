Ліна Бабич

(Друкуємо мовою оригіналу)

Три передовицы, и на каждой — по Александру Захарченко. Прославление лидера вооруженного формирования «ДНР» – обязательный и доминирующий элемент в газетах, издающихся на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой области. Корреспондент Радио «Донбасс.Реалии» изучила донецкую прессу и узнала, как в ней пишут о сепаратистских деятелях и об Украине.

В донецких газетных киосках широко представлены издания «Донецкое время», «Донецкая республика», «Донецк вечерний», «Голос республики» и «Новороссия». Возвеличивание правителя – Александра Захарченко – стало неотъемлемым элементом прессы на контролируемой группировкой «ДНР» территории, и это возвеличивание почти так же безоговорочно, как когда-то Ленина и Сталина в СССР. Широкоформатные портреты Захарченко в тельняшке и камуфляже – главный атрибут первых страниц большинства газет.

Середина июня стала самой резонансной для прессы: тогда глава группировки «ДНР» на совместном совещании с «главами администраций и министрами» сообщил о задержании «первого заместителя министра доходов и сборов» незаконной «ДНР» Александра Михайлова. Ему инкриминируют получение взяток в особо крупных размерах и превышение служебных полномочий. В публикациях на эту тему пророссийскому «правителю» создали образ ярого борца с коррупцией, который чтит закон и равенство, лично контролирует ситуацию.

«Не за это мы воевали, получали ранения и стонали на больничных койках, чтобы кто-то на людской крови зарабатывал. Поэтому говорил ранее и сейчас скажу – у нас в «стране» нет неприкасаемых. Еще полтора года назад я создал закрытую специальную службу, которая подчиняется мне. Она проверяет всех – начиная от рынков и заканчивая администрациями», – цитируют главу группировки «ДНР» «Донецк вечерний», «Новороссия» и «Донецкое время».

Местных коррупционеров Александр Захарченко сравнил с украинскими властями: «Коррупционеры – это такие же враги «народа ДНР», как и украинские «каратели», поэтому тщетно кому-либо рассчитывать на полумеры, снисхождения и попустительства. Мы строим новую «республику», в которой нет места системе и коррупционным схемам, процветавшим при Украине», – написали местные газеты.

Судя по недавним публикациям, загруженность Александра Захарченка общественной работой не имеет границ. Он запускает предприятие «Арксэл», которое занимается производством электросварочных электродов для цветной металлургии и машиностроения, первым срезает дозревшие кочаны и объявляет о старте программы «Теплицы Донбасса» в городе Зугрэс, принимает участие в праздновании 50-летия Донецкого военно-политического училища инженерных войск и войск связи имени генерала армии Епишева. В рамках последнего, пишет городская пресса, Александр Захарченко наградил почетной грамотой «За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры «ДНР» российскую рок-певицу Юлию Чичерину, которая с начала войны на Донбассе неоднократно посещала оккупированную территорию с концертами.

С не меньшим пафосом сопровождают журналисты тему подписания «международного соглашения» между торгово-промышленными палатами так называемой «ДНР» и аннексированным Крымом – речь идет о взаимной реализации продукции в Крыму и на территории, подконтрольной группировки «ДНР». Подписанты считают, что благодаря документу уровень экономики обоих регионов должен вырасти. Кроме того, значительным шагом называют в газете «Донецк вечерний» подписание «межведомственного меморандума» о сотрудничестве в области образования и науки между «ДНР» и сепаратистским регионом Грузии Абхазией, что позволит совершать обмен студентами, стажировку педагогов, печать изданий и т.д. Подобный меморандум был подписан в прошлом году и с Южной Осетией, пребывающей в таком же статусе.

Иначе говоря, группировка «ДНР» подписывает документы с территориями с такой же репутацией, называя их «международными соглашениями».

Кроме новостей города и подконтрольной так называемой «ДНР» части Донецкой области, встречаем в прессе исключительно пропагандистские материалы с разжиганием социальной вражды и созданием «образа врага» в лице украинского президента и украинского правительства. Популярной среди пропагандистов стала тема безвизового режима – 3 издания решили дискредитировать оппонента сарказмом и пародией.

Лексика этих газет по отношению к Украине заслуживает отдельного внимания: авторы позволяют себе называть Петра Порошенко – «кровавым кондитером», «недопрезедентом», «хунтогарантом», который то «прохрюкал строчки из стихотворения», то «повторял их в экстазе», то «совсем плохо у главы государства с головой», то «Остапа, то есть Порошенко, что называется, «понесло».

Про получение Украиной безвиза журналист говорит так: «Упадочную приняли в европейскую семью, сделали неотъемлемой частью Европы. Вот так у Евросоюза появился первый самопровозглашенный член». А реакция украинцев на событие, по мнению авторов, такова: «украинским гражданам, безусловно, хочется отчалить от неприветливого укрберега, но майданизм лишил их основных и оборотных средств».

В целом идея тотальной бедности украинского народа, который в безвизовом режиме видит лишь способ нелегального заработка, является ключевой в публикациях пророссийской прессы оккупированного Донецка. Граждан Украины на ее страницах то и дело называют «гастарбайтерами» и «рабами», которые «поедут на безвизовую мойку сортиров» и «будут менять памперсы выскородным панам».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)