Жебрівський: жителі Донеччині неохоче ідуть за грантами на відкриття бізнесу

Охочих отримати державний грант на відкриття бізнесу в Донецькій області небагато: протягом двох етапів відбору за програмою «Український донецький куркуль», що передбачає гранти для започаткування малого бізнесу, подалися менш ніж сто кандидатів, сказав в ефірі Радіо Донбас.Реалії голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Під програму виділено 140 мільйонів гривень на гранти, 10 мільйонів – на компенсацію відсотків за кредитами та 12,8 мільйона – на стажування в Польщі для охочих відкрити власний бізнес. За словами Жебрівського, ці гроші ще не розійшлись.

«На жаль, дуже багато охочих немає. До першого відбору подалась 41 особа, відібрано 20, 14 уже отримали (грант – ред.). До кінця липня закінчується другий відбір, поки є близько 45 охочих. Поки що обвалу охочих немає», – сказав Жебрівський.

За його словами, перша група для стажування у Польщі буде сформована в серпні.

Пропозиції кандидатів подаються до департаменту економіки ВЦА, а відбір відбувається протягом місяця.

«Ми свідомо не спустили це на місцевий рівень, том що мені на фейсбук пишуть, що хтось хоче «відкат» чи ще щось. Завдання – щоб 600 «куркулів» цього року з’явились на Донеччині», – сказав голова військово-цивільної адміністрації.

Раніше голова ВЦА заявляв, що на Донбасі для перемоги демократії має з’явитися «150 тисяч куркулів».

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