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12 Червень 2018, Київ 18:27
Новини | Політика

Голова Луганської ОВЦА не збирається у відставку – прес-секретар

Юрій Гарбуз не йде у відставку з посади голови Луганської ОВЦА

Інформація про нібито відставку голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза не відповідає дійсності, заявила в коментарі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобод,а прес-секретар голови Луганської ОВЦА Людмила Долгоновська.

«Юрій Григорович працює. Жодних підстав говорити про відставку немає», – зазначила прес-секретар.

9 червня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив, що подав президентові України Петру Порошенку прохання про відставку.

12 червня в деяких ЗМІ з’явилася інформація про нібито відставку Юрія Гарбуза слідом за Павлом Жебрівським.

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