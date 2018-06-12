Голова Луганської ОВЦА не збирається у відставку – прес-секретар

Інформація про нібито відставку голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза не відповідає дійсності, заявила в коментарі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобод,а прес-секретар голови Луганської ОВЦА Людмила Долгоновська.

«Юрій Григорович працює. Жодних підстав говорити про відставку немає», – зазначила прес-секретар.

9 червня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оголосив, що подав президентові України Петру Порошенку прохання про відставку.

12 червня в деяких ЗМІ з’явилася інформація про нібито відставку Юрія Гарбуза слідом за Павлом Жебрівським.