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У жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса все меньше вариантов провести летний отдых, не пересекая блокпостов. Затопленные шахты могут стать местной достопримечательностью. А в Луганске одним из серьезных видов дохода стала стипендия. Эти и другие темы из жизни украинского Востока –​ в обзоре прессы от Донбасс.Реалии.

Газета Сегодня пишет о том, что за четыре года оккупации дончане с неподконтрольной территории области остались без привычных мест отдыха. Все известные курорты – Мелекино, Гурзуф, Кирилловка, Юрьевка – остались на свободной территории Украины.

Поездка в эти места, занимавшая в мирное время от силы пару часов, стала большим и сложным путешествием, с пересечением блокпостов и возросшими расходами.

Газета напоминает, что единственным доступным курортом на берегу Азовского моря для жителей ОРДО остался поселок Седово. Там всегда были как места для бюджетного отдыха, так и для тех, кто может позволить себе больше.

Однако этим летом нормального отдыха здесь тоже не получится, пишет издание, объясняя, что во-первых, в Седово дорого и долго ехать. А, во-вторых, на въезде в поселок – блокпост, где проверяют паспорта и переписывают IMEI номера телефонов.

К тому же, бюджетно отдохнуть не получится из-за того, что цены на жилье в этом сезоне высокие. Проблемы создает и комендантский час, который ввели боевики.

Донбасс туристический

Громадське радіо рассказывает о туристическом потенциале Донбасса. Как утверждает эколог Алексей Василюк, Северский Донец – хорошая альтернатива морю. Это одна из крупнейших рек Украины, по которой можно спускаться на байдарках.

Он также считает, что затопления шахт на Донбассе сформируют его будущее: ведь шахты и заводы, которые будут стоять по колено в соленой воде, будут уникальным местом паломничества индустриальных туристов со всего мира.

Издание при этом пишет, что в регионе сейчас мало туристических баз –поэтому в случае поездки с семьей подходящее место скорее найдется где-то в Запорожской области. Однако, как советует Василюк, для туриста, путешествующего с рюкзаком и палаткой, больше подходит побережье Донецкой области.

Человек, который говорил правду

О судьбе Станислава Асеева (известного под псевдонимом Станислав Васин), который одним из немногих доносил жителям всей страны информацию оттуда, где не работает украинский закон, пишет газета Сегодня.

Как отмечает издание, проживание в Донецке было принципиальным для Асеева, ведь он должен был находиться в обстоятельствах, которые описывает. Он собирал живые свидетельства людей, вынужденных проживать в зоне боевых действий.

Не журналистов, а студентов, пенсионеров, безработных, людей разных профессий, которые бы говорили о происходящем там и описывали свои мысли по этому поводу.

Задача была не столько получать репортажи, сколько понимать происходящее внутри душ людей, которые живут в оккупации. Понимать, как они относятся к тому, что происходит вокруг, как они меняются со временем. О том, как это ему удавалось – читайте в лонгриде: «Станислав Васин: год в Изоляции».

Стипендии и заработок

Блогер из Луганска Яна Викторова пишет для сайта ВВС Украина о том, что случилось с высшими учебными заведениями города после событий 2014 года. По ее словам, хотя на первый взгляд изменения кажутся незначительными, на самом деле система образования потерпела серьезне трансформации.

Например, как пишет блогер, одной из самых заметных стала замена учебных планов дисциплин. Все специальности перешли на российские шифры и российские названия. Правда, сами дипломы остались местными. И это, по словам Викторовой, существенная проблема.

Потому что в России берут на квалифицированную работу только выпускников своих вузов, а с луганскими дипломами требуется подтверждение документа и стаж работы по специальности.

Изменились и настроения, отмечает она, объясняя, что если до 2014 года учащиеся работали редко, то сейчас работают практически все студенты дневного отделения. И от этого в списках появились сотни «мертвых душ». Подробнее в материале: «Пятерка за кило картошки».

Продолжает тему высшего образования в Луганске и блогер Ольга Кучер. Она пишет для сайта Остров о том, что одним из видов дохода после «разграничения» жизни и территории Луганской области летом 2014 года стала стипендия. При чем стипендия и учеба на дневном отделении связаны формально и очень условно, по ее словам.

Как пишет блогер, стипендия вуза в ОРЛО –​ 1445 рублей (это около 580 грн). Для сравнения, мать-одиночка получает 1000 рублей, а стандартная пенсия в Луганске всего-то вполовину больше этой стипендии.

Но самое интересное, по словам обозревателя, в этом «бизнесе» есть один очень тонкий нюанс: стипендию назначают при поступлении на бюджет независимо от того, приступил студент к учебе или нет.

То есть полгода, до первой зимней сессии он обеспечен этими деньгами. А дальше, по словам блогера, можно быть отчисленным после первой несданной зимней сессии и летом поступить учиться снова.