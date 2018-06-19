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Многие жители Донбасса (по обе стороны от линии разграничения), как рассказала в эфире Радио Донбасс.Реалии медиакритик, глава ОО «Детектор медиа» Наталья Лигачева, не верят украинским СМИ. Дело в цинизме самих людей или в информационной политике самих СМИ? Должны ли журналисты во время войны критиковать украинскую власть, чтобы добиться доверия жителей региона? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали основатель ОО «Общественное ТВ Донбасса», руководитель Донецкого института информации Алексей Мацука и журналист телеканала «Эспрессо», блогер Богдан Буткевич.

– Алексей, согласны ли с мнением, что недоверие жителей Донбасса к украинским СМИ – ключевая проблема?

Алексей Мацука: Вопрос не в том, что к украинским СМИ, а в том, что люди не верят СМИ в целом – это глобальный тренд.

Жители Донецка, например, отсутствуют в повестке дня национальных СМИ. Вы не найдете информации о том, в каких условиях проживают люди, вы не найдете информации о переселенцах – это всего лишь 1% контента усилиями небольших редакций.

Основные каналы сконцентрированы на другой повестке дня и часто она не соответствует запросам того, что происходит в обществе. Поэтому у людей возникает скептическое отношение к выпускам новостей, они не понимают, как они формируются.

– Богдан, как вы объясняете недоверие к украинским СМИ? И важно ли для вас, как для представителя всеукраинского СМИ, чтобы жители Донбасса верили украинским СМИ?

Мы не может протянуть руку людям на Донбассе, потому что там – российские войска

​Богдан Буткевич: Проблема недоверия к украинским СМИ возникает потому, что Россия, начиная где-то с 2014 года, вложила бешеные деньги в пропаганду, которая должна была положить доверие к украинским СМИ.

Подход «ребята, давайте протянем руки друг другу и все будет хорошо» не сработает. Мы не может протянуть руку людям на Донбассе, потому что там – российские войска. Украинские журналисты не могут туда поехать.

Сожженные дома, снайпер боевиков и бои в освобожденном Южном:

Наша власть ничего не сделала на Донбассе для десепаратизации региона, не выбросила оттуда Партию регионов. Ринат Ахметов как был там главным человеком, так спокойно им и остается.

Если говорить о недоверии к украинским СМИ – есть огромное влияние российский социальных сетей, российских средств массовой дезинформации, потому что их нельзя называть средствами массовой информации.

Украина не транслирует на оккупированные территории свою повестку, конечно, там люди находятся в плену постоянной пропаганду.

– Проблема не только в том, что на Донбасс не поступает украинский сигнал. В последнем исследовании «Детектор медиа» рассказывает о конкретных причинах, почему жители Донбасса не верят СМИ. Они говорят, что российские СМИ врут и украинские СМИ врут. Если человек находится на Донбассе, пишут они, он слышит сообщения от штаба ООС, который иногда врет, из-за некоторых примеров появляется недоверие.

Никогда не нужно забывать, что когда твоя страна находится в состоянии войны, главное – делать то, что поможет ей победить

​Богдан Буткевич: Я тоже доверяю не всем сводкам. Но нужно понимать, в чем разница между Донецкой областью и, например, Черкасской. Все кричат, что военные не говорят всей правды. Но там идет война, этого делать нельзя.

Насчет журналистов другая ситуация. Журналист должен приезжать и говорить правду. Но никогда не нужно забывать, что когда твоя страна находится во состоянии войны, главное – делать то, что поможет ей победить.

Июньская ночь на передовой под Горловкой (фоторепортаж):

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Червнева ніч на передовій під Горлівкою - фоторепортаж

Алексей Мацука: Журналистские стандарты включают в себя соблюдение требований национальной безопасности. Никто не говорит, что нужно приходить и заниматься шпионажем в рамках журналистики.

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в демократических странах, таких как Украина, подобная логика существовала в каком-либо виде. Мы уже четвертый год проводим «Донбасс медиа форум», и мы весь этот период дискутируем с коллегами о том, какова роль медиа во время конфликта.

Журналистика предполагает стандарты, этические нормы, мы должны слышать и подавать голоса тех, кто нам не нравится

За четыре года есть логика, что стоит принять своеобразную «клятву Гиппократа в журналистике» – это норма, необходима для современного медиа, которое находится под давлением групп, течений, трендов. Она может заключаться в том, чтобы мы, как журналисты, не сделали еще хуже.

Согласно исследованию фокус-групп Кальмиусской группы, проведенному в апреле, люди называли, что одними из виновников войны в Украине являются СМИ, которые распространяли дезинформацию, позволяли высказывать оценочное суждение под видом новостей.

Журналистика предполагает стандарты, этические нормы, мы должны слышать и подавать голоса тех, кто нам не нравится.

– Вы говорите, что нужно подавать разные мнения. Есть ли в этом грань, чтобы не ретранслировать российскую пропаганду?

Алексей Мацука: В условиях, когда пострадали и погибли 10 тысяч человек, продолжается война, оккупация, задача современной журналистики – описывать то, что происходит в реальной жизни, а не в идеологическом пропагандистском дискурсе. Это – ответ журналистов на вызовы пропаганды, манипуляции.

– Богдан, по вашему мнению, в нынешних условиях журналист – не совсем журналист и должен иметь некую позицию?

Россия научилась использовать во время гибридной войны второе мнение для своего четкого информационного влияния

​Богдан Буткевич: Абсолютно. На данном этапе Украина является уникальной страной, мы впервые столкнулись с такого формата гибридной войной.

Россия научилась использовать во время гибридной войны второе мнение для своего четкого информационного влияния. Самая простая манипуляция: мы слушаем другое мнение, вторую сторону, под видом которой нам подают вражескую пропаганду.

– Какая должна быть вторая точка зрения?

Богдан Буткевич: Если мы говорим о каких-либо событиях, которые касаются Украины, мнения могут быть какие угодно, но они не должны противоречить законодательству Украины и не ставить под сомнение государственную, территориальную и национальную целостность Украины. Как только это ставится под сомнение – это уже не второе мнение, а агрессивная пропаганда врага.

Я поддерживаю максимальный плюрализм во мнениях, но проблема в том, что Россия в эти игры не играет.

– В нынешних условиях, можно ли восстановить доверие, коммуникацию с людьми на Донбассе?

Алексей Мацука: Есть большая надежда на то, что происходит в рамках реформы децентрализации – разделение областей Украины на громады, и в каждой громаде будут формироваться собственные комьюнити-медиа. Это – медиа, которые придут на смену коммунальным, не будут прибыльными, будуть работать за ресурсы местного совета, местных сборов и освещать проблематику той или иной громады.

Нужно бросать максимум усилий на помощь этим формированиям – комьюнити-медиа. В Украине невозможно изменить большие СМИ, они всегда будут работать под чьей-то идеологией. Но я надеюсь, что внутренний диалог в стране начнется с помощью таких комьюнити-медиа.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)