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По результатам общественной организации «Детектор медиа», негативное отношение к украинским СМИ у жителей Донбасса чаще основано не на идеологических предпочтениях, а на «усталости от негатива». По каким причинам еще многие жители Донбасса не верят украинским и местным СМИ в том числе? Откуда они черпают информацию о происходящем в Украине? И кому выгодно создавать из Донбасса территорию всеобщего цинизма к СМИ? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии медиакритик, глава ОО «Детектор медиа» Наталья Лигачева.

– Исследование проводится не впервые. Что меняется в восприятии Украины через средства массовой информации на Донбассе? И какие тенденции?

– Меняется пока достаточно слабо. Мы проводили в течение почти года несколько исследований. Исследование медиапотребления всех жителей Донбасса – Луганской и Донецкой областей, и не оккупированной территорий. Это качественное исследование, которое делалось методом фокус-групп и глубинных интервью. Заходили прямо в семьи и с ними общались.

Также проводили репрезентативное социологическое исследование вместе с КМИС, в том числе и на Донбассе, но это было общенациональное исследование. В последнем исследовании мы изучали восприятие амбивалентный аудитории, которая не имеет ни украинских, ни пророссийских взглядов.

Недоверие к украинским СМИ есть, но оно часто основано не на идеологических предпочтениях

Все три исследования показывают одну и ту ж тенденцию. Достаточно негативное восприятие ситуации в Украине в принципе, прежде всего из-за экономического состояния.

Недоверие к украинским СМИ есть, но оно часто основано не на идеологических предпочтениях, а как кто-то из респондентов сказал: «Российские СМИ врут, но и наши тоже врут».

Усталость от негатива и очень хотят более позитивный контент, свет в конце туннеля

Самое главное: усталость от негатива и очень хотят более позитивный контент, свет в конце туннеля. Не просто рассказывать о существовании проблем, а как с ними бороться. Также отсутствие понимания ситуации на Донбассе центральными СМИ, не достаточное участие в программах центральных СМИ местных жителей, активистов, местных экспертов. Донбасс не чувствует своей вовлеченности и интереса журналистов к своей жизни и проблемам.

– Есть ли какие-то отличительные черты в восприятии жителями Донбасса информации о себе, событий Украины и остальных регионов Украины? СМИ показывают то, что есть на самом деле. Сейчас, вероятно, трудный период у государства, хорошего мало. Или есть какая-то предубежденность у жителей Донбасса?

Очень мало рассказывают об историях успеха, а это востребовано

– Различия есть. А еще есть желание СМИ делать рейтинг на «чернухе». Очень мало рассказывают об историях успеха, а это востребовано.

Но социология показывает, что на Западе Украины более проукраинские настроения, на Востоке более амбивалентные или пророссийские. Но наша социология по КМИСу показала, что только 50% с лишним украинцев могут с уверенностью сказать, что войну начала Россия и сепаратисты. 15% считает, что войну начала Украина, а 30% отказываются отвечать или не знают. Это плохой показатель на четвертый год войны, только 50% понимают, что войну начала Россия.

– Одна из ваших респонденток сказала: «Новости посмотрим, поматюкаемся и выключим». Зачем смотреть новости и ругаться? Такой подход, что «я не верю ничему и даже горжусь этим». Есть наверное какая-то особенность самих людей, принципиальная позиция?

– К сожалению, людей, которые критически осмысливают ситуацию – активное меньшинство. Большинство – пассивное, которое ждет, что государство ему должно. Конечно, это вина самих граждан, но нельзя винить только их. Это вина и тех олигархов, которые ранее многое сделали для того, чтобы такое сознание было у граждан Донбасса, и вина СМИ, которые транслировали эти олигархические интересы.

Но на самом деле, наше исследование показывает, что очень большая часть аудитории среднего и молодого возраста, пользуются интернетом. Много контента смотрится через интернет. И неожиданностью для нас было, что многие уже не хотят смотреть российские сериалы, а смотрят западные.

И вторая неожиданность – большинство участников нашего опроса сказали, что язык распространения информации для них не так важен, украинский или русский, главное, чтобы был хороший качественный контент.

– А как человек находит правду? Вам не кажется, что человек воспримет ту правду, которую ему комфортно воспринимать как правду?

– Безусловно. Ситуация влияет на отношение и к реформам в Украине, к происходящему в Украине, и на отношение к СМИ. Но все-таки, когда есть критическое мышление, когда люди сравнивают несколько источников, можно понимать, где больше правды. Но нигде нет абсолютной правды.

– Еще одна цитата из опроса: «Никогда ничего не делается для народа, все делается для себя. Верхушка», – многозначительно говорит респондент 48 лет, из Северодонецка. Вы, как специалист по медиа, верите, что журналист или общественный активист сможет достучаться до такого человека?

– Я думаю, что СМИ должны быть более сбалансированы. Очень хорошо, что у нас много антикоррупционных расследований, что у нас рассказывают о многих проблемах, есть внешний плюрализм. Но при этом, у нас мало рассказывается о позитивных изменениях. И этот перекос в негатив создает такую атмосферу общего недоверия скептицизма и в отношении к действительности, и в отношении к СМИ.

– А как без критики и негатива идти дальше?

Нужно, чтобы хорошие прогрессивные политики предлагали как менять, а не только критиковали

– Критика и негатив нужны. Но должен быть баланс, потому что люди уже устали от политического контента. Но в то же время, один из самых популярных персонажей для участника нашего опроса – Вадим Рабинович. Большего популизма, чем он, на нашем телевидении нет.

Нужно, чтобы хорошие прогрессивные политики предлагали как менять, а не только критиковали. Очень большое значение, чтобы они помогали гражданам самим решать местные проблемы.

– Эта амбивалентность, цинизм, недоверие, патернализм свойственны только жителям Донбасса в своем большинстве? Или это общая картина даже для всего мира?

– Конечно, нельзя говорить, что это свойственно только Донбассу, но в чуть большей мере и тому есть объективные причины. Это не вина самих граждан, а там настраивалось такое общественное мнение.

– Вы как глава «Детектор медиа», которое контролирует качество информации, исследуете ситуацию в медиа. Действительно ли все так плохо в Украине и в СМИ, как это видят жители Донбасса? Может в чем-то они правы?

Больше позитивных мнений есть о децентрализации, о том, что создаются территориальные громады и пошли деньги на места

– Даже не все жители Донбасса считают, что все плохо. Да, вызывают тревогу медицинская реформа, пенсионная реформа, но больше позитивных мнений есть о децентрализации, о том, что создаются территориальные громады и пошли деньги на места.

Я не думаю, что в Украине все хорошо, но какие-то позитивные изменения есть. И критику нужно балансировать рассказами о пусть небольших, но успехах. Даже наш опрос, при всем скептицизме людей, показывает, что они хотят об этом знать.

– Будут ли они читать такие материалы? Не зря главные редакторы уделяют внимание негативу, насилию, они же дают рейтинг.

– Да, большинство людей пассивные и всем недовольные. Но есть меньшинство, активное, более продвинутое, желающее вносить свой вклад в изменения. И на них нужно ориентироваться.

– По результатам исследований, как относятся к местным СМИ? Считается, что они должны быть самыми популярными на местах.

– Все-таки больше доверяют и черпают информацию из местных интернет-изданий. Газеты менее популярны. Но в местном телевидении критикуют «совковость». Устаревшая картинка, устаревшая техника, затянутость, нет интересных форматов.

– К вопросу о том, нужны ли такие исследования и что зависит от политиков, общественных активистов, журналистов, чтобы появилась критическая масса гражданского общества?

– Мы дали конкретные рекомендации общественным и донорским организациям, разработали конкретные рекомендации тем, кто делает контент.

Что касается реформ, требуют прикладной информации, чтобы люди понимали, что это значит и как им действовать.



СМИ не должны провоцировать социальный пессимизм. Нужно как можно больше стучать к активной аудитории, потому что они потом становятся двигателем перемен на местах.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)