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Стоит украинским радиоканалам на Луганщине пропасть с местных частот, как их место занимают сепаратистские. После того, как в регионе начались ремонтные работы на вышке в Лисичанске, в приемниках жителей как прифронтовой зоны, так и отдаленных от линии разграничения городов периодически стала появляться пропаганда группировки «ЛНР». Как-то повлиять на ситуацию пока нет возможности, говорят чиновники. Ремонтные работы проводить необходимо. Но в дальнейшем на информационную агрессию планируют ответить строительством еще одной вышки в регионе.

В начале апреля в Лисичанске начались ремонтные работы на местной радиотелевизионной вышке. Она покрывает своим вещанием треугольник городов – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное; практически полностью охватывает прифронтовой Попаснянский район, а также немного захватывает оккупированные территории. Из-за ремонтных работ периодически отключается вещание 7 украинских радиоканалов. Но частоты в это время не пустуют – их место занимают сепаратистские каналы. А слушать их могут жители не только прифронтовых населенных пунктов, но достаточно отдаленных от линии разграничения городов и сел. Северодончанка Валентина Агафонова недавно, включив приемник, чтобы послушать украинские новости, услышала совсем иную информацию.

Понимаю, что я слышу совсем не то

«Понимаю, что я слышу совсем не то. Мне рассказывают, что должна ехать в Луганск лечиться. О том, что у них медобслуживание бесплатно. Кормят в больницах бесплатно. Я насторожилась. Бросила грабли и пришла к радио. А там продолжается. Новости о том, что ВСУ обстреливают Луганск. Учебные заведения объявили о приеме документов. Что бесплатно предоставляют общежитие. Что образование бесплатное. Я была в шоке. Мне было очень неприятно», – рассказала Валентина Агафонова.

На радиостанции очень часто звучала реклама так называемой «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса», говорит Валентина Агафонова. По мнению женщины, такая пропаганда может иметь свой эффект на подконтрольной Украине территории, так как многие жители не знают, что на самом деле происходит в Луганске. И могу поверить в бесплатные образование и медицину.

Мы построим еще одну вышку в прифронтовом районе – Луганская облгосадминистарция

Тем временем, украинская власть ответить на информационную агрессию планирует строительством новой вышки в Луганской области. Ее возведут недалеко от Попасной, говорит пресс-секретарь руководителя областной администрации Людмила Долгоновская. Планируется, что вышка будет высотой в 150 метров и покроет сигналом пятую часть оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также закрое «белые пятна» в подконтрольных правительству районах.

Радиус ее покрытия – 60 километров

«Радиус ее покрытия – 60 километров. 200 тысяч жителей оккупированных и подконтрольных Украины территорий смогут смотреть и слушать, как минимум 15 украинских телерадиоканалов», – рассказала Людмила Долгоновская.

Строительство вышки должно начаться летом. А заработать она должна весной следующего года. На установку потратят почти 24 млн. гривен. 22,5 млн. из них на это выделит Европейский союз.

Аналоговое вещание на Донбассе сохранится до возврата оккупированных территорий – Сергей Костинский

Кроме строительства новой, на Луганщине планируют увеличить высоту уже работающей вышки. Об этом рассказал член Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Сергей Костинский.

Мы построим информационный пояс – Широкий, Бахмутовка, Попасная

«Увеличим высоту вышки в Широком (населенный пункт в Станично-Луганской районе, – ред.). За это отвечает концерн РРТ. С 50 до 100 метров. Таким образом мы построим информационный пояс – Широкий, Бахмутовка, Попасная», – рассказал Сергей Костинский.

Также, по его словам, до момента возврата оккупированных территорий, в Луганской и Донецкой областях не будут отключать аналоговое вещание.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)