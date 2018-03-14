На Донбасі збудують дві нові телерадіовежі – Нацрада

У цьому році планують побудувати дві нові телерадіовежі на Донбасі. Про це заявляють у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. За допомогою нових веж сигнал українського мовлення має покрити прифронтові і – частково – окуповані території. Крім того, в ефірі з’являться нові теле- і радіоканали. Але поки що це тільки плани. А як ідуть справи зараз, чи збільшує Україна свою інформаційну присутність на Донбасі?

Остання нова вежа на Донбасі була відкрита 22 серпня 2017 року в Бахмутівці Луганської області. Вона мала значно розширити площу покриття українським мовленням Луганської області. Можливістю тоді скористалися чотири радіостанції – Українське радіо, «Країна ФМ», «Русское радио» та луганське обласне радіо «Пульс», що транслює програми Радіо Донбас.Реалії. Але на практиці сигнал далеко не всіх мовників нині сягає окупованого Луганська.

Наприклад, на частоті радіо «Пульс» – 103,6 FM – в Луганську мовить сепаратистське «Своє» радіо. Щоб перебити цей сигнал, українському луганському мовцеві потрібно мати набагато потужніше обладнання.

Де зараз мовить Україна?

Зараз на підконтрольній частині Донбасу розташовано понад півтора десятка fm-передавачів різної потужності. Вони дають різне покриття – від досить масштабного, яке є довкола Северодонецька та Слов’янська, – до невеличкого навколо Зоринівки чи Мар’їнки.

Але навіть на підконтрольній території український сигнал часто перекривається теле- і радіомовленням з окупованої території. Наприклад, така ситуація склалася у Курахові. Донецька вежа на Петрівці, що за 52 кілометри від Курахова, зі своїми потужними передавачами просто перекриває мовлення українських станцій.

От що розповіли жителі міста кореспондентові Радіо Донбас.Реалії: «На 96,1 – «Столиця ФМ», на 99,4 – «Вести ФМ», на 102,6 – незрозуміле радіо з рекламою у рублях, на 103,1 – розповідають про перемогу та дідів. У мене вдома взагалі тільки 102,2 ловить, а в селищі Роя, трохи східніше, взагалі тільки російське мовить».

«Радіо можна налаштувати. Це важко, але можливо. Те, що зовсім погано чути, це не зовсім правда», – поправляє слухач Олег із Курахова в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Теоретично Курахове мало би покриватися сигналом із Мар’їнки, що за 10 кілометрів, але через малопотужний передавач сигнал тут нестабільний.

Нові вежі: чи будуть вони?

Деякі передавачі в Донецькій області дають можливість досягти сигналом окупованої території – Донецька, Макіївки, Горлівки. Одна, далі від західного краю ОРДЛО цей сигнал все одно не сягає. Виправити це мала нова вежа у Покровську. Про наміри її будувати заявили ще в 2015 році, але будівництво так і не розпочали, розповідає медіа-експерт, колишня заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

«Та вежа, яку ми планували ще в 2015 році, – ніяк не могли отримати бюджет. Потім було вирішено, що через Донецьку адміністрацію її будуть будувати. На жаль, сьогодні вона так і не побудована», – каже вона.

Насправді ж діюча вежа в Покровську вже є, але вона занизька – лише 60 метрів. І якщо її наростити хоча б до 180 метрів, то можна покрити сталим сигналом підконтрольні території західної Донеччини і захопити сам Донецьк, каже Попова.

В цьому році планується будівництво двох веж у Луганській і Донецькій області, повідомляє Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Місця розташування з міркувань безпеки Костинський не називає, але запевняє, що вони дозволять покрити сигналом частину окупованих територій.

Нові вежі, які дозволять мовити на окуповані території

«Це нові вежі, які дозволять мовити на окуповані території. З цих веж буде організоване повноцінне мовлення. З’являться нові телеканали і радіостанції. Радіочастотний ресурс під ці об’єкти прораховується», – каже Костинський.

Але навіть після будівництва нових веж не зникає загроза глушіння українського сигналу, зауважує Тетяна Попова.

«Треба розуміти, що постійно блокують наш сигнал. Як тільки ми включаємо українську частоту, вони одразу ж на тій частоті вмикали своє або «Казачьє», або ще якусь радіостанцію. Тому має бути побудована вежа в Покровську, яка б дозволила мовити на Донецьк», – наполягає вона.

Для уникнення глушіння українських станцій Тетяна Попова пропонує зміщувати частоту по діапазону вверх чи вниз, щоб обходити частоту, яку зайняли угруповання «ЛДНР».

Середні хвилі: потужно, але дорого

Покривати територію сигналом стабільно і далеко можна лише через середні хвилі – донедавна на Донбас працювали два такі передавачі. Один транслює перший канал Українського радіо і планує бути залученим і надалі. Другий обслуговував Всесвітню службу радіо України – це редакція мовлення на закордон. Сигнал цієї установки був дуже потужним – сягав середньої смуги Росії, але обслуговувати її дуже дорого.

Місяць тому, у рамках розпочатої реформи «Суспільного», передавач 1431 кГц був вимкнений. Нова концепція суспільного мовлення не передбачає іномовлення, каже генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. До того ж фінансування на установку немає.

«Верховна Рада не виконала закону про суспільне телебачення і радіомовлення, в якому передбачалося півтора мільярда гривень на річний бюджет НСТУ. І замість 1,5 мільярда тільки 700 мільйонів передбачено у бюджеті. Передавач 1431 кГц дублював передавач на внутрішнє мовлення. Цей передавач мав потужність 500 кВт. А будь-який FM-передавач – це в середньому 1–2 кВт потужності (тобто його набагато дешевше обслуговувати – ред.). Це величезні річні видатки на утримання цих передавачів. Ми, на жаль, змушені зменшувати мережу цих передавачів», – каже Хоркін.

Цей передавач більше не працює

ОСТАННІЙ ЕФІР РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: