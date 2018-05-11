(Друкуємо мовою оригіналу)

«Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов назывались именами фашистских преступников», – цитата из скандального концерта ко Дню победы на телеканале «Интер». По заявлению пресс-службы в этот день телеканал посмотрели более 7 миллионов украинцев. Националисты переключились с блокированием «Интера» на дом народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина, которого связывают с телеканалом. О скандале в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили главный редактор радио «НВ», экс-главный редактор «Радио Вести» Валерий Калныш и спикер партии «Национальный корпус» Александр Алферов.

– Процитирую отрывок телемарафона ко Дню победы, из-за которого разгорелся скандал:

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история – это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников. И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!»

– Валерий, как вы прокомментируете этот телемарафон?

Нацсовет по телевидению и радиовещанию сделал конкретное заявление, которое предупредило о том, что подобные заявления не допустимы

​Валерий Калныш: Честно говоря, я думал, что тот эпизод будет вырезан из финальной версии концерта. Как только он появился в соцсетях, Нацсовет по телевидению и радиовещанию сделал конкретное заявление, которое предупредило о том, что подобные заявления не допустимы. И если они прозвучать в эфире, то по отношению к СМИ будет применяться санкции.

Но «Интер» решил, что можно это все показать и это было очень неприятно.

Во-первых, это прозвучало из уст Андрея Даманского, который ни к политике, ни к каким-то серьезным темам отношения не имеет.

– Вторая ведущая Анастасия Даугуле – ведущая утреннего шоу на телеканале «Интер».

Валерий Калныш: Да. Для «Интера» это не первая история. Если не ошибаюсь, два года назад подобным скандалом закончился новогодний огонек. Канал жгли и мне казалось, что это должно каким-то образом повлиять на содержание. Но видимо там решили, по моим домыслам, что они работают на свою аудиторию, которая по их мнению должна была услышать именно такие слова.

С другой стороны, это такая форма защиты, как бы это странно не звучало. Потому что когда ты нарываешься, бросаешь перчатку в лицо власти, тем самым защищаешь себя. Ведь потом, когда власть придет, будешь оправдывать поступки именно тем, что борются по вопросам свободы слова.

– 7 мая появляется ролик, о котором мы с вами говорим, отрывок из телемарафона. Кто бы не придумал этот пассаж, наверняка ожидал ответа со стороны националистов после эфира, тех самых наследников «фашистов», в понимании «Интера». Потом появляется коктейль Молотова, после этого телеканал заявляет о 13 миллионах людей, которые посмотрели этот эфир. Вам не кажется, что это хитро выстроенный алгоритм? Классическая картинка наступления на свободу слова украинской властью.

Появление ролика в соцсетях – это был пробный шар, чтобы понять, какую реакцию стоит ожидать

​Валерий Калныш: Я соглашусь, потому что появление ролика в соцсетях – это был пробный шар, чтобы понять, какую реакцию стоит ожидать. Очевидно, что такая реакция последует и она последовала. Но коктейли Молотова не должны были лететь.

Не секрет, что телеканал поделен между двумя людьми. И когда пришли на долгострой, который приписывается Левочкину, то пришли не туда.

За информационные программы, подробности, итоги недели условно отвечает Сергей Левочкин. За всю культурную составляющую отвечает Анна Безлюдная, которая является помощником и правой рукой на телеканале Дмитрия Фирташа. Это претензии не к Левочкину.



Более того, в медийной среде давно известного противостояния информационной и культурной служб телеканала.

– Вы говорите о расколе. Почему такая разная политика телеканала?

Валерий Калныш: Не то, чтобы это раскол. Это финансовый раздел собственности «Интера». Когда телеканал был куплен Фирташем и Левочкиным, они изначально поделили зону ответственности. И каждый, по идее, не вмешивается в работу того или иного направления.

– Накануне скандала глава Intermedia Group Анна Безлюдная дала интервью дружественному изданию «Интера» «Страна.ua»:

«Мы занимаем принципиальную позицию по поводу ряда ситуаций, которые сейчас происходят в стране. Бесчеловечных и запредельных, с моей точки зрения. Когда рушатся и оскверняются памятники, когда издеваются над стариками, которым за 90 лет, это оскорбляет и унижает всю страну. Как такое возможно в Украине?

Поэтому мы занимали и будем занимать жесткую позицию и в эфире, и в наших вне эфирных проектах. Что касается последствий эфира 9 мая, хочу акцентировать внимание, что мы действуем в рамках сегодняшнего украинского законодательства и в рамках жестких запретных законов мы все равно создаем тот продукт, который привлекает внимание миллионов людей. Это нельзя показывать, нельзя показывать то. Но мы научились в этих условиях работать и не просто выживать, а побеждать, как мы побеждаем 9 мая. Мы не нарушаем закон, какие могут быть последствия? Юридических – никаких. А если кому-то что-то не нравится, это их личная проблема».

– Валерий, что тут главное: рейтинг или вложить в головы определенный месседж?

Это очень вульгарное восприятие истории и подпитывая его, не называя фамилий, – очень упрощенное восприятие истории

Валерий Калныш: Анна Безлюдная права, как бы это не было неприятно, в том, что не было нарушения закона. Все, что там происходило, не относится к запрещенным вещам.

Возвращаясь к вопросу, я думаю, здесь история не про рейтинг. Главный момент был в этой принципиальности со стороны «Интера». Это очень вульгарное восприятие истории и подпитывая его, не называя фамилий, – очень упрощенное восприятие истории. Нельзя так к этому подходить и сообщать об этом 13 миллионам граждан. Потому что они не разобрались, а навесили штамп, который используется той же российской пропагандой против Украины.

Кто эти «фашисты», кого имеет в виду телеканал «Интер»? Это воины российско-украинской войны, герои Небесной сотни, украинские диссиденты, воины УПА?

​– Александр, какова ваша конечная цель?

Александр Алферов: Под каналом «Интер» в мирном пикете люди из Национального корпуса и других общественных организаций пришли выразить свою позицию. Фраза, которая была в промо-ролике к концерту, касалась каких-то фашистов. Кто именно эти «фашисты», кого имеет в виду телеканал «Интер»? Это воины российско-украинской войны, герои Небесной сотни, возможно, украинские диссиденты, воины УПА?

Они поддались, использовав абсолютно кремлевский штампованный месседж «фашисты», и редакторская политика не соответсвует логике и каким-то рамкам.

У нас есть доказательства, что заказчиком именно этого концерта был Левочкин

Хотелось бы знать, что имели в виду редакторы «Интера», которые говорили, что «не дадут» называть улицы в честь героев Украины. Может они будут просить Путина ввести войска или проводить референдумы в Киеве?

Именно из-за этого националисты пришли под «Интер», ждали ответа от редакторов, но не дождались. Поэтому мы пошли к дому заказчика. У нас есть доказательства, что заказчиком именно этого концерта был Левочкин.

​– Валерий, какую позицию в подобных конфликтах вы бы посоветовали занять по обе стороны этого конфликта? И как журналистам освещать эту тему?

Валерий Калныш: Я против того, чтобы журналисты проявляли свою позицию, когда они это делают, они превращаются в активистов. Наша задача стоит в том, чтобы дать точки зрения, объяснить, что стало причиной и упаковать это в материал. Выводы должен делать человек. Мы не должны склонять его к какому-то выводу, это не наша функция и медиа очень часто об этом забывают. В моем представлении только знания могут сформировать позицию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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