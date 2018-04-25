(Друкуємо мовою оригіналу)

Кто применил химическое оружие в Сирии? Возможно ли вернуть Донбасс по «частям»? Как из региона выглядит остальная часть Украины? Церковь какого патриархата «каноничнее»? Эти темы обсуждали слушатели Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной части, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах.

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О видении остальной части Украины из Донбасса

Лариса, Славянск: «Не верить – это очень удобная позиция. Но очень губительно для мысли. Мысль тогда не работает. Украина – это моя мать, которой сейчас трудно. Нужно быть с матерью вместе. Поэтому каждый должен определить, с кем он, кто его мать».

Слухач, Луганщина: «Той, хто хоче знайти інформацію, її знайде. А хто не хоче, той вірить всьому. Особисто для себе правдивість чи неправдивість інформації я підтверджую з кількох джерел».

Варвара, Краснодон: «У нас сейчас очень много разной информации. Пару лет назад нам подключили радио, и теперь есть много каналов украинского радио, та же ситуация с телевидением. Смотрим, сравниваем. С российскими каналами не сравниваю, я их просто не смотрю. А сравниваю новости на украинских каналах».

Андрей, Бахмут: «Я внимательно слушаю разные радиостанции Украины и обратил внимание, что только «ФМ-Галиччина» даёт полный текст гимна. Все другие радиостанции его урезают».

Александр, Луганская область: «Наши люди очень любят пользоваться слухами. Они демонстративно не верят ни радио, ни телевидению».

Слушательница, Луганская область: «Я живу на границе с Россией. Перед новым годом пропал ЛОТ (Луганское областное телевидение – ред.). Осталась только ваша программа на радио. Ни первый украинский, ни один плюс один нормально не показывают».

Слушатель, оккупированная территория: «Коммунистическая идея, которая кошмарила народ 70 лет, она просто убила в людях личность и превратила в рабов. По нашим территориям это видно. Ведь чем ближе к Европе, тем лучше гражданское общество, больше оппозиционности к власти. А тут люди безликие! Они поддерживают Россию только потому, что Россия сильнее Украины. Завтра Россия развалится, а рано или поздно в Кремле начнут «жрать» друг друга, тогда народ начнёт говорить, что хочет в Украину. Начнутся разговоры, что Путин их обдурил. У кого в руках плеть, того они и поддерживают».

О химоружии

Сергей, Славянск: «Существует ли на сегодняшний день чёткий механизм верификации подобных инцидентов? Почему складывается такая ситуация, что одна сторона говорит, что Асад (президент Сирии Башар Асад – ред.) применил химическое оружие, а Россия говорит, что это всё неправда? Как можно объяснить, что в условиях нынешних средств массовой информации, когда, казалось бы, всё можно узнать, существуют такие разногласия?

Олег, Донецкая область: «Я могу предположить и верить в то, что Асад при посредничестве России может наносить химические удары. Хоть Россия и отвергает это, как и отвергала «зелёных человечков» в Крыму, и говоря, что на Донбассе воюют «трактористы» с «шахтёрами». Россия умеет рассказывать, только никто уже не верит ей. Россия подталкивает Асада, как и любая тоталитарная страна. Вспомните, как Советский Союз в мирное время испытывал атомное оружие под землёй. Но то, что показывают по телевизору западные СМИ, когда была химическая атака, немножко наиграно. Я смотрел два ролика, там люди ходят и помогают остальным, двое едят мороженное и ходят без масок. Немного наиграно. Сегодня поверят, а завтра задумаются. Сейчас просто Сирия – это разменная монета, как и Украина. И Россия пытается здесь получить выгодные позиции против Америки. Сейчас это Украина и Сирия, скоро, возможно, будет и Казахстан, потому как уже Россия Казахстаном недовольна».

О возвращение Донбасса «частями»

Гия: «Ни в коем случае нельзя допускать к управлению Донбассом людей, которые были в то время, когда это всё произошло. Потому что это и их вина. А ещё я предлагаю объявить зону Донецкой и Луганской областей какой-то нейтральной зоной, свободной экономической зоной, чтобы люди знали, для чего ее будут восстанавливать. В первую очередь – для себя, а потому – для Украины. Чтобы Донбасс развивался».

Сергій, Краматорськ: «От як ви збираєтесь інтегрувати Донбас, якщо у них там (на непідконтрольній території – ред.) хліб в два рази дешевше, ніж у нас? Якщо у них газ у 7 разів дешевше, ніж у нас. Навіщо їм потрібна оця Україна, якщо вони бачать, що у нас тут таке робиться. Як їх переконувати?».

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