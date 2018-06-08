(Друкуємо мовою оригіналу)

Донбасс: что дальше? Как живется на самом деле Донбассу сейчас? Что могут умалчивать не только российские, местные, а может и украинские СМИ? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал глава департамента внутренней политики ДонОГА в 2014-2016 году, региональный представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области Александр Меланченко.

– Александр, пошел пятый год войны. Говорят об обострении на фронте, анализирует украинские внутренние вопросы. У вас нет впечатления, что о Донбассе забывают? Например, украинцы собираются на Чемпионат мира в Россию.

– Надеюсь, что многие не забывают, потому что у нас воюют ребята со всей Украины: от Донецкой области до Закарпатья. Многие знают, что идет война. Другой вопрос, что многим она уже немного надоела. Кому-то хочется немного футбола. Но футбол две недели назад уже был, когда была Лига чемпионов. Этого достаточно, чтобы не ехать в Москву к оккупантам.

– Вчера в России было событие – «Прямая линия», где Владимир Путин сказал, что нынешняя украинская власть не заинтересована, чтобы люди так называемых «ЛНР» и «ДНР» были полноценными избирателями и «вернулись в Украину».

​– Комментировать Путина, все равно, что комментировать черта. Он несет чушь, которую ему необходимо сказать, а 80% населения России будет ему кивать.

Украина заявляет, что это наша территория, это наши граждане. И для нас война закончится, когда мы выйдем на границы Украины и когда наши граждане смогут жить не под оккупантами.

Путину необходимо, чтобы там проголосовали под дулом пистолета, как голосовали в Крыму

Мы понимаем, что Путину необходимо, чтобы там проголосовали под дулом пистолета, как голосовали в Крыму, чтобы наших представителей не было на тех территориях. Так он согласен.

– Но также Владимир Путин сказал, что они будут и дальше «оказывать помощь этим непризнанным республикам», но слово «военная» не прозвучало.

– Я боюсь, что когда вешают ружье, оно обязательно выстрелит. Он сказал, что украинцы могут обстрелять «ДНР» и «ЛНР» во время Чемпионата мира.

Для Путина это уже почти обязательно. Поэтому я думаю, в очередной раз будут обстреляны те города, куда не может дострелить наша артиллерия. Будут провокации.

Но наши ребята стоят на линии разграничения и они не собираются отдавать свои земли.

– Какова ситуация на тех территориях? Что зависит от Украины?

Военные стараются сегодня меньше мешать мирной жизни. Они выполняют свою работу, но стараются это делать корректно

– От Украины зависит, как будет жить то мирное население, которое не входит в «желтую» и «красную» зону. Сейчас территория разбита на три зоны, еще «зеленая». Военные стараются сегодня меньше мешать мирной жизни. Они выполняют свою работу, но стараются это делать корректно, незаметно.

И только на фронте, на передовой кровь, слезы, страх и большие проблемы. Особенно та пятикилометровая зона, идут постоянные обстрелы.

А «зеленая» зона живет вполне нормальной мирной жизнью. Но единственное, что все-таки в инвестиционном плане хуже, в сравнении с остальной Украиной.

– Власть ждет пока закончатся активные боевые действия или что-то решается?

Нельзя по мирным законам жить в зоне военных действий. Необходимо придумывать заключительные положения к законам

– Нельзя по мирным законам жить в зоне военных действий. Необходимо придумывать заключительные положения к законам, как поступать именно в той зоне.

Какой инвестор придет на территорию, до которой долетает российский «Смерч»? Например, Авдеевка не получит инвестиций, пока не будет тишины ближайшие три-пять лет. Поэтому необходимы государственные инвестиции, возможно, связанные с обслуживанием армии. Шить форму для солдат, обслуживать военную технику – это хоть какие-то заработки, это налоги. Люди пойдут на рынки, поднимутся частные предприятия.

– Среди местных жителей на Донбассе есть тенденция большего понимания украинской позиции?

– Конечно есть. Поначалу была неосторожность, непонимание. А сейчас уже все вместе. Я заметил даже среди таксистов, которые всегда были оплотом «русского мира», появление человечности к украинским военным.

– Как вы относитесь к Минским соглашениям? Что Украине с ним делать?

– Тот «Минск», который нам предложили, был ловушечный, мы были в трудном положении. Но мы его подписали тогда, когда Дебальцево было украинским. Затем мы немного отступили. Я думаю, мы могли его удерживать и по сей день, но было бы много потерь.

– Насколько мне известно, там был «полукотел».

– Сегодня мы держим в «полукотле» Горловку, мы так же можем взять Донецк, тот же Луганск. Но мы не готовы идти на эти жертвы. Мы заняли высоты над Дебальцево. Не стали где-то упираться. Хотя я думаю, что если бы дальняя артиллерия продолжала защищать те позиции, русские бы и по сей день брали Дебальцево.

Русские остановились не потому, что они добрые и нас пожалели, а они получали от нас нормальный отпор. Вернуть Дебальцево мы сможем проще, чем они его захватывали.

– И все же, что делать в этом году Украине с Минскими соглашениями?

Нашим людям все же дать возможность проголосовать, только не дать подтасовать

– Ничего не делать, я думаю. Путин вряд ли вернет украинский флаг под Дебальцево. А если и вернет, то давайте дальше выполнять соглашения. Но с одним условием: забрать у бурятов украинские паспорта, которые они разобрали. А нашим людям все же дать возможность проголосовать, только не дать подтасовать.

– То есть, выборы возможны?

– Да, я не вижу проблем. Выборы были в 2014 году на освобожденных территориях. Правда, тогда был перекос от Партии регионов, а не за них. Мы раньше не видели, чтобы столько не голосовало за эту партию.

– Была ли альтернатива так называемой «русской весне» на Донбассе?

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– В Днепропетровске альтернатива была, в Запорожье, в Харькове была, и она была реализована.

– Что помешало на Донбассе?

– Я думаю, что у лидеров Донбасса была несогласованная позиция. Они думали, что их ждет 2004 год, когда они шантажировали Киев. Но зашли русские ДРГ.

– Если бы лидеры Донбасса, а я так понимаю, Ринат Ахметов в Донецке, Александр Ефремов в Луганске, заняли бы другую позицию, то было бы иначе?

– Конечно. Если бы Коломойский занял другую позицию, то Днепр бы сдали, и может быть Харьков, потому что он где-то нажал на Кернеса.

– Может, у Ахметова не было таких ресурсов, как у Коломойского?

– У Ахметова хватало ресурсов, на Донбассе была точно такая же ситуация, как в других городах. Власть надеялась на Ахметова, и ожидали, что он скажет свое веское слово.

Тогда были возможны разные сценарии.

– Что дальше?

– Нам необходимо работать, Верховной Раде нужно внимательно изучать, что нужно именно для тех территорий, запускать производство, чтобы были рабочие места.

– Сценарий Приднестровья может ожидать Донбасс?

– Если в ближайший год Путин не решится нам отдать по политическим мотивам, дать дополнительных голосов для своих партий, то это может быть надолго. Им это выгодно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)