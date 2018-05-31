Ліга чемпіонів: Кличко розповів, скільки грошей туристи залишили в готелях і ресторанах

Туристи та футбольні вболівальники у день фіналу Ліги чемпіонів заплатили в готелях та ресторанах Києва близько 50 мільйонів гривень, повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «1+1».

«Лише в день проведення фіналу гості міста залишили у кафе, ресторанах та готелях близько 50 мільйонів гривень», – зазначив Кличко.

Він також дав позитивну оцінку роботі комунальних служб Києва.

«Скажімо, у парку імені Шевченка у центрі столиці було містечко збору фанів «Ліверпуля». Звечора там лежали кучугури сміття, які вже на ранок прибрали. Я можу сказати як людина, яка провела багато часу за кордоном, що нічого надзвичайного не відбувалося. Така ж ситуація і в Амстердамі, і в Гамбурзі, і в Берліні під час подібних подій», – підкреслив Кличко.

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Фінал Ліги чемпіонів відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві: іспанський «Реал Мадрид» здобув перемогу над англійським «Ліверпулем» з рахунком 3:1. Мадридці виграли трофей третій раз поспіль і 13-й загалом.

Зранку 28 травня Державна прикордонна служба України повідомила, що 30,5 тисячі учасників та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів залишили країну.