Комунальні служби відпрацювали на відмінно після фіналу Ліги чемпіонів – КМДА

Комунальні служби Києва відпрацювали «на відмінно» після фіналу Ліги чемпіонів, повідомив радник заступника голови КМДА Андрій Мирошниченко в ефірі «Громадського».

«Комунальні служби відпрацювали на відмінно. Увечері парк Шевченка був прибраний і був готовий прийняти вболівальників знову. Зранку почистили не тільки парк Шевченка і площу біля Палацу Україна, а все місто. Бо зранку ми вже святкували День міста, і всі бачили фотографії, що місто було готове, відмите, святково прибране», – заявив Мирошниченко.

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Фінал Ліги чемпіонів відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві: іспанський «Реал Мадрид» здобув перемогу над англійським «Ліверпулем» з рахунком 3:1. Мадридці виграли трофей третій раз поспіль і 13-й загалом.

Зранку 28 травня Державна прикордонна служба України повідомила, що 30,5 тисячі учасників та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів залишили країну.