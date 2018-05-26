«Реал» та Ліга чемпіонів: 37 років без поразок, 13 кубків та фартовий «Олімпійський»

На НСК «Олімпійський» завершився фінал Ліги чемпіонів, де «Реал» виграв у «Ліверпуля» з рахунком 3:1. Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про чемпіона.

«Реал» виграв свій 13-й Кубок чемпіонів. Мадридці перші, хто став триразовим володарем трофею в оновленому турнірі, тобто після 1991 року. До цього часу таким досягненням мали змогу похизуватися «Аякс» (1971-1973) та «Баварія» (1974-1976).

Кріштіану Роналду – перший футболіст, який п’ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів. У сезоні 2007-2008 років він захищав кольори «Манчестер Юнайтед», а тепер на його рахунку – чотири переможні сезони з «Реалом».

Хоча Кріштіану Роналду і не забив жодного м'яча у фіналі Ліги чемпіонів (йому завадив фанат), він залишається кращим бомбардиром цього сезону. І це звання він здобуває вшосте поспіль. На його рахунку – 15 голів.

Крім того, саме Роналду – єдиний гравець «вершкових», який грав всі хвилини у 13-ти матчах. А це – 1170 хвилин.

Для тренера «Реалу» Зінедіна Зідана – це четвертий європейський трофей. Тричі з «вершковими» коучем та один як гравець. У фіналі Ліги чемпіонів 2001/2002 Зідан виграв у «Байєра», забивши вирішальний гол.

Найрезультативніший матч «Реалу» у цьому сезоні був на груповому раунді проти АПОЕЛ з Кіпру – 6:0.

37 років «вершкові» не програють у фінальних матчах головних єврокубків. В останнє це було у 1981 році, коли «Ліверпуль» забив вирішальний гол.

Кращий гравець матчу Гарет Бейл забив два голи «Ліверпулю» та став сьомим футболістом, який у фіналі Ліги чемпіонів оформив дубль.

Фартовий НСК «Олімпійський». Серхіо Рамос став чемпіоном «Євро-2012» на київському стадіоні у складі збірної Іспанії. Тоді «вершковий» розгромив на «Олімпійському» італійську команду.