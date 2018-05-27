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27 Травень 2018, Київ 19:22
Фотогалереї

Фоторепортаж: Зі сльозами на очах та вірою в перемогу в серці співали фани «Ліверпуля» своїй команді після матчу

Зі сльозами на очах, але з вірою в перемогу в серці вболівальники англійського Ліверпуля співали гімн своєї команди «You never walk alone». І хай на футбольному полі англійці не здобули перемогу, проте вболівальники в самому центрі української столиці, в парку Шевченка, створили справжнє свято для своєї команди – декілька тисяч фанатів-англійців співали пісню у підтримку «Ліверпуля» й зворушили усіх киян своєю відданістю футболістам.

Як це було у світлинах побачило Радіо Свобода.
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