Мадридський «Реал» у Києві здобув 13-й Кубок чемпіонів

Мадридський «Реал» переміг англійський «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, який завершився на НСК «Олімпійський» у Києві з рахунком 3:1.

За «вершкових» (як ще називають «Реал Мадрид») голом відзначився Карім Бензема та двічі забив Гарет Бейл. Його також визнано кращим гравцем матчу. На рахунку Садіо Мене – єдиний гол «ліверпульців».

Тож іспанський клуб стає 13-й раз загалом та третій раз поспіль володарем Кубку чемпіонів (мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках). А Кріштіано Рональдо – перший футболіст, який п’ять разів вигравав цей трофей. До цього часу він був чемпіоном у складі англійського клубу «Манчестер Юнайтед» та тричі разом з мадридським «Реалом».

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