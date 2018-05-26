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26 Травень 2018, Київ 14:36
Новини | Події

Ліга чемпіонів в Києві: поліція заявляє про 26 правопорушень за участі іноземців

Поліція Києва зафіксувала 26 правопорушень за участю іноземців, які прибули на фінал Ліги чемпіонів.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, слідчі відкрили 15 кримінальних проваджень, із них: 10 крадіжок, 3 хуліганства і 2 шахрайства.

Окрім того, склали два адміністративні протоколи на іноземних громадян за скоєння ДТП без потерпілих та розпиття алкогольних напоїв поблизу готелю в Дарницькому районі, додають у поліції.

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Сьогодні, 26 травня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». У Києві посилені заходи безпеки.

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