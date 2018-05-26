Ліга чемпіонів: Кличко на воротах, «скажені» таксі та світові легенди

У неофіційній фан-зоні на Хрещатику щодня відпочивають тисячі вболівальників. Тут є все: фуд-корти, сувеніри, безліч конкурсів та затишні місця для відпочинку. Скільки вболівальники витрачають на свій відпочинок? У традиційному Щоденнику Ліги чемпіонів від Радіо Свобода.

Чим годують у фан-зоні?

Кожен фанат зможе знайти собі страву до смаку: грузинська, японська, китайська, і, звичайно, українська. Хоча іноземні вболівальники і розповідають пресі, що вони дуже хочуть спробувати український борщ, проте у фан-зоні за два дні лише кілька разів замовляли цю страву, кажуть продавці.

«У нас у меню є і бограч. Ми його готуємо за традиційними рецептами. Проте зараз спекотно, тож охочих не так багато. Більше цікавляться салатами або овочами-гриль», – каже продавець.

Картопля по-селянськи коштує 30 гривень. За 100 грам овочей-гриль потрібно сплатити 40 гривень, плов та борщ – 80. Дорожче вболівальнику коштуватиме японська кухня: місо-суп – 50 гривень, салат хіяші – 90, а роли – від 140.

Ціна на шашлик починається від 50 гривень (якщо м'ясо куряче). Свинина – 80 гривень, а телятина – 100.

«Це нормальні ціни. Всі фанати розуміють, що саме у фан-зоні дорожчі продукти. Але ми знаємо, куди їдемо. Я знаю, що пиво за межами цього «містечка» коштуватиме втричі дешевше, але я ж не буду постійно бігати в магазин. Ми тут відпочиваємо!» – каже фанатка зі США Люсі Джонс.

За словами американки, у фан-зоні, навпаки, намагаються купувати щось «неважке для шлунку», але під пиво, тому у переліку найсмачніших – різні види хот-догів та бургерів. Їх ціна починається від 130 гривень.

Біля одного з мафів зі швидким харчуванням велика черга. Як виявилося, це гонконгські вафлі, які в Європі дуже популярні, а в Україні – це новинка. Коштують такі страви 100,120 та 150 гривень.

«Тісто: чорниця, смородина, шоколад, горіхи волоські. Вже після того, як запекли, ми додаємо туди морозиво та прикрашаємо горіхами, родзинками, карамеллю. Це солодкі вафлі. Є ще й солоні. Там тісто – це сир, салат, пекінська капуста, майонез, сирний соус, копчена курка, оливки, помідори та огірки. Ця їжа нежирна. Але після неї довго не хочеться їсти», – розповідає продавець Валентин.

​Також охочі можуть купити собі солодощі в синьо-жовтих кольорах із українськими орнаментами.

А ось врятуватися від спеки – це чималі гроші. Морозиво на вагу від 25 гривень за 50 грам. Ціни неликі порції у ріжках починаються від 100 гривень.

Бажаєте втамувати спрагу? Сік коштує 20 гривень, солодка газована вода – 35, молочні коктейлі від 60 гривень.

Сувеніри на згадку: скільки можна витратити?

За шарф фаната, який присвячений головному протистоянню Ліги чемпіонів, фанати заплатять 750 гривень. На 100 гривень дорожче коштує кружка. За маленький брелок віддаси 350 гривень. Стільки ж і за офіційну програмку матчу. Футболки коштують від тисячі гривень. А найдорожчий сувенір – офіційні м'ячі 4500.

Проте фанати запевняють: це не якесь свавілля, а звичайна практика. Ті, хто відвідував різні змагання, знають, що сувеніри зазвичай дуже дорогі. Тож вже звикли до цього.

Чим дивують у фан-зоні?

Головна подія у фан-зоні вже відбулася. Це матч зірок, у якому брали участь 4 команди – «Легенди «Реалу», «Легенди «Ліверпулю», «Друзі Шевченка» та «Зірки ЛЧ». У фан-зоні яблуку не було де впасти. Фанати стояли біля поля, сиділи на парапеті, залізали на будівлі, дивилися з вікон ЦУМу. Всі хотіли побачити тих футболістів, які творили історію.

Звичайно, що найцікавішим було футбольне спілкування між гравцями. Чоловіки намагалися обережно грати проти жінок, а якщо випадково штовхали, вибачалися і жартома просили у судді «червону» картку. А кожен «фінт» у виконання гравця чи «сейв» від легендарних воротарів, підтримували оваціями і вболівальники, і самі зіркові футболісти. Було зрозуміло, легенди грають в задоволення! Тож цю атмосферу відчували і фанати.

Але на полі було по-справжньому спекотно. Хоча футболісти і грали обережно, і жартували, і прощали одне одному якісь ігрові моменти, проте боролися до останнього.

Так у першому півфіналі команда Андрія Шевченка розгромила збірну Ліги чемпіонів з рахунком 5:1. На воротах стояв боксер Володимир Кличко, каже, у такому амплуа грав у дитинстві, проте краще себе відчуває все ж таки в боксерських рукавицях, ніж у воротарських.

«Важко і у футболі, і в боксі. Але об'єднує те, що потрібно не пропустити. Чи боялися до мене підійти суперники? Ні! Підходили. Забивали гол. Але я намагався відбити та допомогти команді, сподіваюся, що мені вдалося», – каже Володимир Кличко.

Тренером української команди був Віталій Кличко. Гравці української команди жартують: це той випадок, коли з коучем краще не сперечатися, бо можна й «отримати по голові». А ось Віталій Кличко зізнається: йому сподобалося керувати командою, але ще більше він щасливий, тому що Київ проводить такого рівня заходи.

«Дуже добре, що залучаємо стільки зірок до таких заходів. Більше уваги до цього свята. Я вважаю, що спорт може змінити Київ. І моє завдання, як мера, робити все, щоб тут проходило більше таких спортивних і культурних свят. Мені зараз заздрять тисячі мерів по світу, тому що фінал Ліги чемпіонів мріє провести кожен мер, але лише нам випала така нагода», – каже Віталій Кличко.

Вболівальники із захопленням гнали команди вперед, скандували «Шева» та аплодували черговим забитим м'ячам від Андрія Вороніна та Сергія Реброва.

«Я була взагалі малечею, коли ми дивилися футбол із батьком… Здається, це був чемпіонат світу. Я нікого не знала з української команди, і батько розповідав мені, хто такий Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Олександр Шовковський та Андрій Воронін. А тепер я зараз бачу їх на полі… знову! Це неймовірно!» – каже киянка Олена.

В другому півфіналі «Легенди «Реалу» не залишили шансів «Легендам «Ліверпулю». Матч завершився з рахунком 9:3. Тож за третє місце боролися зірки Ліги чемпіонів та «Легенди «Ліверпулю». Перемога за останніми – 3:1.

Вболівальники гучними оплесками підтримували всі команди. В результаті, у фіналі зустрілися українські зірки та «Легенди «Реалу». Матч завершився з рахунком 3:3. Перемогла дружба!

​Тренер «Динамо» Олександр Хацкевич впевнений, такий турнір можна було проводити і на НСК «Олімпійському». А крім того пожартував, хоча українські зірки і продемонстрували високий рівень, проте повертатися до футбольної кар'єри ніхто не збирається.

«Усьому свій час. Ми вже своє відіграли. Вдосталь. Є молодь, хай вона бігає. А ми зможемо брати участь у таких турнірах. Це такі емоції… Подивіться на вболівальників. Це ж дійсно свято», – каже Олександр Хацкевич.

Ложка дьогтю: таксі дорожче за сувеніри

Як не квартири, так таксі... Фанати кажуть, після матчу жіночої Ліги чемпіонів не всі мали змогу замовити машину через інтернет. На дзвінки служби таксі хоча і відповідали, проте авто так і не знаходилося. А коли намагалися «зловити», то ціни були «скажені».

«Нам запропонували за 480 гривень доїхати від стадіону Лобановського до НСК «Олімпійський». Українці, які були поруч з нами, сказали, що це занадто дорого, тож ми чекали наступну машину. Нарешті через 40 хвилин у службі нам знайшли авто», – каже фанатка «Ліверпулю» Марія.

А ось журналістам Радіо Свобода, коли вони звернулися до водія таксі англійською, запропонували доїхати на Харківський масив від стадіону Лобановського за 1000 гривень. В службах таксі запевняють: ціни так не змінювали, а ось відповідати за водіїв, яких «зловили на вулиці», вони не можуть.

Вже сьогодні відбудеться головне протистояння Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться мадридський «Реал» та англійський «Ліверпуль»