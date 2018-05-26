«Ліверпуль» проти «Реалу»: боротьба за трофей Ліги чемпіонів, рекорди та «Золотий м'яч»

Вже сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів, де зіграють «Ліверпуль» проти «Реалу». Радіо Свобода зібрало цікаві факти про клуби та історію протистояння.

«Реал» може встановити черговий рекорд

Якщо мадридський «Реал», або «вершкові» - як ще називають клуб, переможуть у фіналі Ліги чемпіонів, тоді стануть першими в новому після 1991 року форматі турніру, хто перемагав у ньому тричі поспіль.

А Кріштіану Роналду стане першим футболістом, який п’ять разів вигравав цей трофей. До цього часу був чемпіоном у складі «Манчестер Юнайтед» та тричі разом з «вершковими».

«Ліверпуль» здатний погіршити статистику «вершкових»

У 1981 році «Реал» та «Ліверпуль» зустрічалися у фіналі Кубку чемпіонів. Тоді англійський клуб з мінімальним рахунком переміг мадридців – 1:0. Це була остання поразка «вершкових» у фінальних матчах головних єврокубків.

«Втрати» серед гравців є, але Кріштіану Роналду має вийти. Головний тренер «вершкових» Зінедін Зідан зможе виставити оптимальний склад. Кріштіану Роналду вже одужав після травми гомілкостопу, яку отримав 6 травня у матчі проти «Барселони» в рамках чемпіонату Іспанії. Також відновилися Дані Карвахаль та Іско.

Гірша ситуація в «Ліверпуля». Серед травмованих – Жоель Матіп, Джозеф Гомес, Алекса Окслейд-Чембрелен.

Неймовірна трійка заб'є ще більше? Мохамед Салах, Роберто Фірміно та Садіо Мене втрьох забили 29 голів. Таким чином перевершили рекорд «вершкових» (Роналду-Бенземе-Бейл), які у сезоні 2013-2014 оформили 28 голів. Крім того, це тріо вже встановили рекорд результативності у єврокубках за один сезон – 46 голів. Це на один м'яч більше, ніж досягнення «Барселони» у сезоні 1999-2000.

Роналду – кращий бомбардир. У цьому сезоні на рахунку представника «вершкових» 15 точних ударів. По 10 забили «червоні» – Мохамед Салах та Роберто Фірміно.

Хто отримає «Золотий м'яч»? Цьогорічна сенсація Мохамед Салах може залишити Роналду без звання кращого футболіста 2018 року. Якщо в Лізі чемпіонів у Салаха 10 голів, то в національній першості – 31. І журналісти вже назвали його кращим гравцем Англії цього року. Мохамед Салах також може стати першим футболістом з Єгипту, який виграв у фіналі Ліги чемпіонів.

Чи завершиться «програшна смуга» Юргена Клоппа? Головний тренер «Ліверпуля» програє 5 фіналів поспіль. У 2013 році «Борусія», яку він тренував, поступилася «Баварії» в фіналі Ліги чемпіонів. Вже за рік Клопп не зміг взяти реванш у Кубку Німеччини. «Баварія» знову святкувала перемогу. У 2015 році ті ж самі команді, і той же самий результат – у Клоппа знову срібло. В 2016 році Юрген вже тренує «Ліверпуль». Його команда спочатку програє «Манчестер сіті» в національній першості, а потім залишається без трофею Ліги Європи.

На матч до Києва вже прилетів король Іспанії Хуан Карлос І.

Церемонія відкриття

Гімн ліги чемпіонів виконає Лука Шуліч та Степан Хаусера – ховартський дует віолончелістів. А хедлайнером стане співачка Дуа Ліпа.

Перший публічний перегляд трансляції фіналу відбудеться саме в Києві, на Контрактовій площі, де зможуть розміститися 15 тисяч фанатів.

Ставки букмекерів

Букмекерські компанії вважають іспанський «Реал Мадрид» фаворитом у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля». На їхню думку, основний час матчу закінчиться з рахунком 1:1. Дещо менш ймовірною є перемога «Реала» з рахунком 2:1.

P.S Що співати, якщо ви – вболівальник одного з клубів?

«Ліверпуль»

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«Реал»

Якщо ви не потрапили на стадіон: у прямому ефірі матч покажуть телеканали «Україна» й «Футбол 1». Гра має розпочатися о 21:45.