На фінал Ліги чемпіонів прилетіло понад 20 тисяч вболівальників – Слободян

До Києва літаками прибуло вже понад 20,2 тисячі вболівальників, які прибули на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року в Києві. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Окрім цього, в аеропорту «Бориспіль» застосовано групу реагування щодо громадянина Ірану (назвався терористом), виявлено та відмовлено в пропуску двом російським журналістам. В аеропорту «Жуляни» виявлено та заборонено в'їзд в Україну одному із лідерів ізраїльського кримінального угрупування», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

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25 травня Слободян говорив, що впродовж 25 і 26 травня очікується прибуття приблизно 30 тисяч фанів до столичних аеропортів.

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Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві. Початок – о 21:30.

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Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.