Де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

У прямому ефірі матч покажуть телеканали «Україна» й «Футбол 1». Гра має розпочатися о 21:45.

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Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.