Прикордонники розмалювали обличчя у кольори «Ліверпуля» та «Реала», зустрічаючи фанатів

Українські прикордонники зустрічали уболівальників «Ліверпуль» та «Реал Мадрид», розмалювавши обличчя у кольори символіки цих футбольних клубів, інформує Київська міська адміністрація.

«Для нас це була гарна можливість продемонструвати, що у Держприкордонслужбі працюють відкриті і сучасні люди, які дуже раді привітати гостей у Києві. Сподіваюсь, що гравцям було приємно побачити обличчя наших працівників у кольорах їхніх команд. Ми готові забезпечити таку ж теплу зустріч і для вболівальників», – розповів голова відомства Петро Цигикал.

За інформацією КМДА, фанати команд прибули до Києва увечері 24 травня.

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.