Біля НСК «Олімпійський» двоє іноземців зазнали тілесних ушкоджень, затримано двох нападників – поліція

Поліція вирішує, чи відкривати кримінальне провадження через тілесні ушкодження, яких двоє іноземців зазнали ввечері 24 травня неподалік Національного спорткомплексу «Олімпійський» у Києві.

«Вчора близько 23-ї години правоохоронці, які несли службу з охорони правопорядку, затримали двох осіб, які брали участь у бійці в кафе на вулиці Великій Васильківській. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції», – йдеться в повідомленні.

«Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі – відмовилися від написання заяв», – розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

На двох затриманих склали адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас, британський таблоїд Mirror пише, що від хуліганів постраждали вболівальники англійського футбольного клубу «Ліверпуль», які приїхали на фінал Ліги чемпіонів. Зазначається, що участь в нападі брали близько 20 осіб.

За словами вболівальників, нападники кидали в них шматки скла та інші предмети, вони ж вимушені були прикриватися столами та стільцями, утім все одно декілька осіб отримали порізи голови та шиї.