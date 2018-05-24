Стати священиком або «падчеркою» Павелка: українські фанати провели акцію протесту

Українські вболівальники провели акцію-протесту в перший день «Фестивалю чемпіонів». Фанати роздрукували фото, які вже стали відомими завдяки гучному скандалу, а потім встановили полотно біля неофіційної фан-зони на Хрещатику. Кожен охочий міг сфотографуватися – стати або «священиком», або «падчеркою» Андрія Павелка, або взагалі людиною, яку в пресі назвали кримінальним авторитетом.

Організатори кажуть, що вони – звичайні українські фанати, які обурені: у той час, коли низка талановитих людей усе життя наполегливо працює, щоб потримати кубок в руках, українські можновладці ганьблять не тільки спортивний трофей, а і всю Україну.

«З нас просто зараз сміється весь світ. Подивіться! Ось черга до кубку. Тут люди з усього світу і вони тепер мають фотографуватися з кубком, який, де тільки не був. Ми хочемо, щоб Андрій Павелко хоча б вибачився. А він тільки всюди видалив фото, мовляв, нічого не було. Це ганьба!» – каже організатор.

Деякі іноземні вболівальники таке рішення українських фанатів підтримують.

«Я думала, що це просто жарт або фейк, коли побачила інформацію про пригоди кубка. Але зараз я вважаю, що це правильна акція. Як кияни продемонстрували свій характер проти цінової політики, так і звичайні фанати–проти футбольного свавілля», – каже вболівальниця «Ліверпулю» Ада Лемз з Великобританії.

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