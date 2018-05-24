Ліга чемпіонів: у Києві на стадіоні використана реклама «Газпрому» (фото)

У Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, де проходить матч фіналу жіночої Ліги чемпіонів, була використана реклама російської компанії «Газпром».

21 травня в мережі з’явилися фотографії банерів з логотипом «Газпрому» в центрі Києва. Після цього влада Києва заявила, що в процесі переговорів із Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) було визначено, що при організації «Фестивального містечка» обумовлена активація усіх партнерів УЄФА, окрім «Газпрому».

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В УЄФА погодилися з позицією влади Києва про неможливість згадування одного зі спонсорів Ліги чемпіонів УЄФА, російської компанії «Газпром», у фан-містечку та на рекламних носіях в інших місцях Києва.

«Газпром» є російською державною монополією, яка постачає природний газ на європейський ринок. Експерти нафтогазового ринку, зокрема, Михайло Крутіхін, визнають, що «Газпром» – це політична зброя Кремля». Росія анексувала український Крим. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва це заперечує.