«Укрзалізниця»: для вболівальників призначені швидкісні поїзди між Львовом та Києвом

«Укрзалізниця» призначила додаткові швидкісні поїзди між Львовом та Києвом у зв’язку з проведенням у столиці фіналу футбольної Ліги чемпіонів.

Прес-служба компанії повідомила, що на матч вболівальники можуть дістатися додатковим поїздом № 756 Львів – Київ, який вирушить 25 травня о 23:00 та прибуде до Києва 26 травня о 5:18.

Зворотний поїзд – № 713 – відправиться з Києва 27 травня о 2:00 та прибуде до Львова о 8:14.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилюють.