Погода сприятиме – прогноз синоптиків на фінал Ліги чемпіонів

Український синоптик Наталка Діденко обіцяє киянам та гостям української столиці, які приїдуть на фінал футбольної Ліги чемпіонів 26 травня, комфортні умови для вболівання.

«26 травня, у суботу, на час фіналу Ліги чемпіонів, над Олімпійським стадіоном у Києві, ну, й в усьому Києві також – без опадів та прохолодно. Якраз перед цим пройде холодний атмосферний фронт, ми в суботу опинимося у ясному тилу фронту. Тому буде малохмарно сухо та прохолодно. Вдень 26 травня +18 +20 градусів, надвечір, на час матчу, +14 +16 градусів. Бігати, стрибати, кричати, плескати у долоні, махати руками, культурно лаятися та бурхливо радіти якраз буде ідеально. Погода сприятиме», – очікує Діденко, але закликає стежити за оновленнями, оскільки прогноз попередній.

Упродовж найближчої доби, 24 травня, синоптик прогнозує в західних, північних, східних областях та на Запоріжжі короткочасні дощі з грозами.

«Мешканцям центральних областей та Півдня все ж доведеться побігати з поливайками чи шлангом – там без істотних опадів завтра. Температура повітря скрізь буде комфортною – вдень +24 +28 градусів. У Києві 24 травня вдень чи в другій половині дня – дощ, гроза, максимальна температура повітря +26 +27 градусів», – вказує Діденко.

Схожі синоптичні картини малюють і західні погодні сайти. Зокрема, ймовірність дощу в Києві 24 травня в другій половині дня американський wunderground.com оцінює в 50%, а на день футбольного фіналу прогнозує максимальну температуру в Києві до +23 градусів, нічний мінімум – до +10.