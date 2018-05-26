Київ очима футбольних уболівальників Ліги чемпіонів (огляд соцмереж)

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві –​ фінал Ліги чемпіонів. Грають іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». До Києва з'їхались десятки тисяч футбольних уболівальників з усього світу. Як іноземці проводять час у Києві? Чи подобається їм українська столиця? Радіо Свобода зібрало відгуки із соцмереж.

Для футбольних фанів у столиці України обладнали велику фан-зону. Там є фудкорт, концертна сцена та сувенірні крамниці. На Хрещатику також обладнали невелике футбольне поле для фанатських ігор – там вже відбувся матч зірок. У ньому брали участь 4 команди – «Легенди «Реалу», «Легенди «Ліверпулю», «Друзі Шевченка» та «Зірки ЛЧ».

Американська кінопродюсерка Лінда Піззуті Генрі в Instаgram присвятила Києву не один пост. У першому вона поділилася враженнями від атмосфери: «Дивовижний натовп прихильників «Ліверпулю» по всьому місту, особливо навколо зони для уболівальників». Її також вразив гігантський кубок на Софійській площі, на який вона натрапила, вивчаючи українську столицю.

Та найбільше уваги кінопродюсерка приділила Бесарабському ринку в центрі Києва. Вона пише: «Коли я подорожую, одні з мої перших зупинок – це базар з місцевою їжею, аби відчути місцеву культуру харчування (особливо, в очікування великого матчу). Цей критий базар був побудований у 1910 році, і має все – від ікри до свіжих та консервованих продуктів і спецій»

Іспаномовний футбольний коментатор Едуардо Біскайя тішиться, що у Києві зміг доторкнутися до кубка: «Мрія кожного футболіста і кожного фаната»

Фанатка Шерон Грін опублікувала світлину з українськими прикордонниками.

А це – турист із Таїланду. В Україні він уперше, тому радісно ділиться фото зі своїх прогулянок українською столицею.

Британська спортивна журналістка Решмін Чаудхурі ділиться своїми фото та враженнями від футбольного сезону: «Це був довгий сезон, і я інколи стогнала від втоми...Не можу дочекатись завтрашньої ночі». Чаудхурі також тішиться тим, що їй випала честь працювати в такий важливий для спорту день.

Турист із Польщі зізнається, що не є великим футбольним фанатом, але таку подію пропустити не міг. Україна стала 45-ою країною, яку він відвідав.

Туристи також охоче ділилися фото із братами Кличками. Очевидно, українські легенди світового боксу користуються популярністю серед туристів.

Фанати в захваті від організованої фан-зони та стадіону в Києві.

Міський голова Києва Віталій Кличко у інтерв'ю Радіо Свобода розповідав, що київська фан-зона – найбільша за всю історію проведення Ліги чемпіонів

Іспанський футбольний коментатор захоплюється майданом Незалежності в Києві.

А цей уболівальник радіє, що може розгорнути прапор своєї країни в Києві: «Я був тут кілька місяців тому з єгипетським прапором, і я не очікував, що така подія, як фінал Ліги Чемпіонів, одного дня станеться тут»

А ця гостя столиці з Туреччини радіє, що українська їжа їй прийшлась до смаку, а також розповіла, що перше враження про Київ було не таким вже й хорошим: «Всі вигладали похмурими й непривітними до туристів. Але багато людей нам казали, що у Львові не так, та цього разу поїхати ми туди не можемо»

Та найбільше дівчину вразила кількість парків у столиці: «Я бачила міста з парками, але я вперше бачу місто в парку. Це найкраща особливість міста, вони тут на кожному кроці»

Британська виконавиця Дуа Ліпа також поділилась своїми фото з Києва. До речі, саме ця виконавиця відкриє фінал Ліги чемпіонів.

Дуа Ліпа на прес-конференції в Києві вразила всіх своїм відчуттям стилю. На фото вона у сукні від української дизайнерки Marianna Senchina.

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» можна буде подивитись 26 травня на телеканалах «Україна» й «Футбол 1».

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