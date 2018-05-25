На фінал Ліги чемпіонів прилетіли 3 тисячі фанів, очікується ще 30 тисяч – Слободян

До Києва літаками прибуло вже понад 3 тисячі уболівальників, повідомив журналістам в аеропорту «Бориспіль» речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. За його словами, загалом очікується прибуття ще 30 тисяч фанів: протягом 25 і 26 травня до столичних аеропортів прибуде 150 чартерних літаків із ними.

Вчора до летовищ Києва прибули гравці футбольних клубів «Ліверпуль» та «Реал Мадрид». Українські прикордонники зустрічали їх, розмалювавши обличчя у кольори команд. Це саме планується і для зустрічі фанів.

Фінал Ліги чемпіонів між іспанським «Реал Мадридом» та англійським «Ліверпулем» відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві.

Читайте також: Де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

Для «Реала» це буде четвертий фінал цього турніру за останні п'ять сезонів: мадридці перемагали в Лізі чемпіонів у 2014, 2016 та 2017 роках. Загалом іспанська команда вигравала трофей 12 разів.

«Ліверпуль» востаннє грав у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру у 2007 році. Тоді англійці програли італійському «Мілану». На рахунку «Ліверпуля» п’ять перемог у Лізі чемпіонів та Кубку європейських чемпіонів (так турнір називався до 1992 року). Одну з них «червоні» здобули, здолавши у фінальному матчі «Реал». Це сталося у 1981 році.