Прикордонники не пустили в Україну двох російських журналістів

Державна прикордонна служба заявляє, що сьогодні двом громадянам Росії, представникам ЗМІ відмовили в пропуску.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, росіяни прилетіли в Київ рейсами з Мінська і Тбілісі.

«Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в’їзд терміном на 3 роки. Інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів, проте у ході перевірки встановили його приналежність до телеканалу «Россия». У зв’язку з не підтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку», – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні прикордонники відмовили у в’їзді в Україну 4 громадянам Росії, вболівальникам російського ФК «Торпедо».

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Сьогодні, 26 травня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». У Києві посилені заходи безпеки.