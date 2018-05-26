В Україну не впустили 4 росіян, які мали символіку з «агресивними елементами»

На Чернігівщині на кордоні з Білоруссю 4 громадянам Росії відмовили у в’їзді в Україну.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, росіяни віком від 21 до 28 років перетинали кордон в пункті пропуску «Нові Яриловичі» автомобілем «Форд».

«Чоловіки не могли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів, також прикордонники встановили, що вони відносяться до ультрас російського ФК «Торпедо», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники заявляють, що під час огляду в росіян виявили символіку з «агресивними елементами зображення фанатів – ультрас футбольного клубу».

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Сьогодні, 26 травня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». У Києві посилені заходи безпеки.